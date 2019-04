UPL critica la maniobra «populista y electoralista» del PP con el paso de peatones iluminado en la carretera de Caboalles de San Andrés Los leonesistas señalan que imponer que la obra sea sufragada por el Ayuntamiento y ejecutada en tres meses, sin estar presupuestada, es una «burda maniobra populista» LEONOTICIAS León Miércoles, 10 abril 2019, 19:09

El grupo municipal de UPL en San Andrés denuncia «el trato denigrante, populista y electoralista de la Junta» debido a plan para realizar un paso de peatones elevado con iluminación en la carretera de Caboalles a instancias del PP municipal.

«Desde luego, a nosotros nos parece bien realizar una obra que suponga más seguridad para los peatones, ahora bien, hay que pararse a leer la letra pequeña. Resulta que esta autorización viene implícita con dos condiciones: que la obra se haga en tres meses y que la sufrague el Ayuntamiento», señalan.

En primer lugar, afirman, para poder ejecutar una inversión de estas características, «esta debe estar presupuestada, y actualmente no lo está, por lo que no se va a poder hacer, más teniendo en cuenta que por culpa de la deuda dejada por PSOE y PP nuestro municipio está tutelado por el Ministerio de Hacienda, por lo que no nos podemos desviar de lo presupuestado».

«En segundo lugar, ¿qué clase de imposición es esa de ejecutar en tres meses? Más que una acción política, parece un aviso en forma de extorsión, algo que, desde luego, a no ser que sea una burda maniobra electoralista y populista, no lo entendemos», aseguran.

Desde UPL exigen que, si la Junta de verdad ve necesaria realizar esa inversión, «que la hagan ellos, ya que la titularidad de la carretera es suya al tratarse de una inversión, y no de una intervención de mantenimiento».

«Los leonesistas creemos que la Junta ya se ríe bastante de nosotros negando nuestra identidad, nuestro derecho a tener un centro de salud decente en Pinilla o a tener pasos acerados seguros en la propia carretera de Caboalles, como para tener ahora que aguantar una más», concluyen.