A todas estas calles llegará el Plan de Asfaltado de San Andrés

Leonoticias León Martes, 4 de noviembre 2025, 14:14

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha adjudicado el Plan de Asfaltado 2026, en una actuación que supera los 272.000 euros (IVA incluido) y que será financiada con cargo al Fondo de Cooperación Local. Este nuevo plan dará continuidad a los trabajos desarrollados en los últimos años para mejorar la red viaria del municipio, incrementando además el número de calles que se beneficiarán de las obras. A través de una serie de mejoras en la licitación, el Ayuntamiento ha podido ampliar el alcance de las actuaciones, incorporando en el contrato varias calles adicionales a las inicialmente previstas.

El proyecto contempla la renovación del firme, la reparación de baches, la adecuación de sumideros y la renovación de la señalización horizontal en diferentes zonas del municipio, seleccionadas conforme a criterios técnicos de deterioro, tráfico y tipología urbana.

A la calle Heriberto Ampudia, una vía de alto tránsito y muy demandada por los vecinos, Antonio Vázquez, Glorieta Donantes de Sangre, un nuevo tramo en Azorín y parte de la calle La Fuente en Villabalter (entre los números 4 y 8), se suman las nuevas mejoras incorporadas en la adjudicación definitiva y que contemplan actuaciones que se acometerán en 2026 en la Calle Voluntario Ángel Soto, Calle Juan Pedro Aparicio, Calle Ricardo Gullón, Calle Peregrinos y Calle Limonar de Cuba, donde se ubica el Centro de Referencia Estatal para la atención de personas con discapacidad (CRE).

El concejal de Urbanismo, Alejandro Calvo, ha destacado que la adjudicación de este plan «confirma el compromiso del Ayuntamiento con el mantenimiento y la mejora continua del espacio público, priorizando las zonas más deterioradas y las demandas vecinales».

Calvo ha explicado que «hemos logrado ampliar el número de calles incluidas respecto al proyecto inicial, optimizando los recursos disponibles sin aumentar el gasto previsto» y ha señalado que «somos conscientes de que aún queda mucho por hacer, pero seguimos dando pasos firmes para garantizar calles más accesibles », ha añadido.

El Plan de Asfaltado 2026 da continuidad a la senda iniciada por el Ayuntamiento hace dos años, con actuaciones destacadas en el puente de Azorín y la avenida Constitución.