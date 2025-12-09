Se avanza hacia la normalidad con la retirada de la basura acumulada

Contenedores en los que ya se ha realizado la recogida de basuras en San Andrés del Rabanedo.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo informa de que «continúa trabajando para normalizar el servicio de recogida de residuos en todo el municipio» y recalca que se han encontrado una situación excepcional «generada en los últimos días» que «ha obligado a reorganizar los trabajos que se están llevando a cabo por zonas con el objetivo de restablecer cuanto antes las condiciones habituales de salubridad y limpieza en las calles.»

El servicio municipal de esta localidad del alfoz de León y que ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de la capital, «está actuando de manera coordinada para agilizar la retirada de basura y resolver las incidencias acumuladas». Para reforzar los trabajos aseguran que en la tarde de este martes 9 de diciembre «se incorpora un camión adicional de recogida, que permitirá ampliar la capacidad operativa y acelerar la limpieza en todos los barrios del municipio».

Falta de medios

Desde el consistorio también han querido informas de que este martes y el miércoles 10 de diciembre, al menos, «el servicio continuará sin todos los medios materiales operativos ya que a la falta temporal de los camiones habituales se ha sumado la coincidencia de esta situación con el puente festivo, lo que ha dificultado aún más el ritmo de trabajo para contar con todos los vehículos operativos».

Desde el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo también han aprovechado para recordar a la población «que no está permitido depositar muebles, colchones u otros enseres junto a los contenedores, una práctica que vulnera la ordenanza municipal bajo cualquier circunstancia y que, en estos momentos, complica de manera añadida la normalización del servicio», apelando a las leyes y al civismo.

El consistorio de San Andrés del Rabanedo ha querido volver a «agradecer el esfuerzo de los trabajadores del servicio municipal de limpieza, que han trabajado durante todo el puente festivo, así como la comprensión y colaboración de los vecinos mientras se continúa trabajando para devolver la normalidad lo antes posible».