El PP apuesta por la rebaja el IAE para evitar la «muerte» del tejido industrial en San Andrés Polígono Industrial de Trobajo del Camino. El argumento se basa en «el daño que la brutal subida del PSOE ha hecho a las empresas» LEONOTICIAS León Lunes, 14 enero 2019, 11:13

El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo defiende la rebaja del Impuesto de Actividades Económicas «porque existen otras fórmulas para recaudar que no pasan por hacer responsable de la gestión política a ciudadanos y empresarios».

Esta propuesta llega dos años después de que, con los votos en contra del PP, el anterior equipo de gobierno PSOE-PAL aprobara una subida «brutal» que ha tenido importantes consecuencias para los empresarios del municipio, especialmente los asentados en el Polígono Industrial de Trobajo del Camino que han visto como «no sólo carecen de todo tipo de servicios sino que tienen que pagar unas cantidades muy abultadas que equivalen, en algunos casos, a lo que pagan los establecimientos situados en la calle Serrano de Madrid».

«El anterior equipo de gobierno tenía una horquilla para subir este impuesto y adoptó la medida más dramática para las empresas, que son las que sostienen la economía del municipio, la de subir el tipo máximo», resaltan desde el PP que no duda en el «daño irreparable» que se ha hecho al tejido empresarial del tercer municipio de la provincia.

«Meses después de aquel Pleno hemos comprobado como hay empresas que ya están valorando la deslocalización del municipio o de aquellas que rechazan implantarse en nuestras áreas industriales porque pagan más aquí que en otros polígonos anexos y con mejores y más servicios», argumentan los populares. Para los populares, la subida del IAE provocará la huida de empresas y que las que queden tengan que asumir la recaudación prevista. «Será el suicidio de las empresas, del Polígono Industrial de Trobajo y, en consecuencia, del empleo en el municipio», auguran los populares que anuncian «políticas valientes si el PP llega a gobernar porque mientras la bajada de impuestos genera riqueza, la subida genera pobreza».

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo está sometido al Plan de Ajuste que se vio obligado a firmar el Partido Popular con el Ministerio de Hacienda para hacer frente a una deuda de 78 millones de euros acumulada durante dos décadas. «Una normativa que obliga a recaudar más, pero no estrictamente a costa de subir los impuestos. Recaudar más también es posible, aseguran, en este caso, establecimiento fórmulas para incentivar el asentamiento de nuevas empresas. El PP, cuándo gobernó puso los pilares para aumentar ingresos sin subir los impuestos pero llegó el PSOE y adoptó la decisión contraria para perjuicio de las empresas», critican desde el PP.

Los populares, que votaron en contra, aseguran que la rebaja del IAE no es una entelequia ya que el incremento en los ingresos se puede conseguir con otras fórmulas y estrategias que promuevan el asentamiento de nuevas empresas. «No podemos olvidar que no son los empresarios los responsables de las decisiones electoralistas y populistas que dejaron el municipio como un solar, con palmario desprecio al interés general», concluyen desde el PP de San Andrés.