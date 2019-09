UPL en San Andrés del Rabanedo exigirá la adecuación de los contenedores de pilas Uno de los contenedores de pilas. Los leonesistas son «plenamente conscientes» de que «todos los contenedores necesitan atención, y que los adquiridos hace poco no son suficientes, pero esta vez queremos centrarnos en estos por la particularidad de sus residuos» LEONOTICIAS León Martes, 17 septiembre 2019, 13:49

El grupo municipal de UPL en San Andrés del Rabanedo preguntará en las Comisiones Informativas del mes de septiembre sobre el «preocupante estado de abandono que sufren los contendores de pilas del municipio».

Los leonesistas son «plenamente conscientes» de que «todos los contenedores necesitan atención, y que los adquiridos hace poco no son suficientes, pero esta vez queremos centrarnos en estos por la particularidad de sus residuos».

Las quejas vecinales, según UPL, se centran «en que el vaciado se realiza con muy poca frecuencia, siendo habitual que un vecino vaya a vaciar sus pilas y no pueda porque está lleno». Esto causa «varios problemas, el primero es que hay pocos contenedores de pilas, pues no los hay en todas las islas de contenedores. Después, las pilas son un residuo muy peligroso que no puede dejarse en cualquier parque, lo que agrava la situación».

Haciendo un poco de memoria, el invierno pasado UPL realizó un control de todas los contenedores del Ayuntamiento «y ahí pudimos comprobar el deterioro que sufren, llevan años sin cambiarse, algunos están rotos, además, los ácidos de las pilas aceleran su deterioro».

Por otra parte, existen problemas con las conocidas como 'pilas de petaca', las cuales no entran en muchos de los contenedores. «Esto nos hace ver que estamos invitando a los vecinos a reciclar pero a la vez no les estamos dando los medios adecuados para ello», afirman.

Desde UPL «exigiremos que se revisen todos los contenedores de pilas, se cuide su aspecto y funcionalidad y, sobre todo, que se vacíen con una periodicidad más corta para que se eviten los problemas que denunciamos».