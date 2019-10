Cs San Andrés del Rabanedo critica la falta de mantenimiento del pabellón deportivo Camino de Santiago Pabellón Municipal del Camino de Santiago en San Andrés. La formación naranja recuerda al Ayuntamiento su obligación de mantener las instalaciones deportivas en buen estado LEONOTICIAS Lunes, 7 octubre 2019, 10:45

Ciudadanos en San Andrés del Rabanedo denuncia la falta de mantenimiento del pabellón deportivo Camino de Santiago, inaugurado hoy hace once años en Trobajo del Camino.

El concejal de la formación naranja, Rafael Sánchez, ha enumerado los numerosos desperfectos, algunos afectan directamente a las actividades deportivas que allí se practican, que ha encontrado en que en una visita reciente a las instalaciones.

«Humedades en paredes que ya dejan ver el ladrillo, filtraciones a través de la claraboya que mojan la cancha, vestuarios que se inundan cada vez que se abren las duchas, luces de emergencias estropeadas, vestuarios sin manillas que dejan a los niños encerrados… Todo un rosario de problemas que son más de voluntad política que de presupuesto» ha afirmado.

Asimismo, ha reconocido el mérito de los clubes que entrenan y compiten en esas instalaciones, pese a no recibir ningún tipo de subvención por parte del Consistorio y pagar unas tasas que no son acordes al estado de las instalaciones, y ha señalado que «son los entrenadores, ayudados por los niños y las niñas, lo que se encargan de mover y colocar todo el material (porterías, bancos, persianas, etc.) cuando esa labor no les corresponde».

El edil de la formación naranja ha recordado que, sin el adecuado mantenimiento, la vida útil de las instalaciones se reduce drásticamente, perjudicando al deporte base del municipio y ha afirmado que «es necesario que el Equipo de Gobierno ponga solución a estos desperfectos de manera inmediata y abandone su dejadez en la gestión de los servicios públicos»

«Hace falta poner soluciones reales que permita que San Andrés del Rabanedo cuente con unas infraestructuras dignas y unos servicios de calidad», ha concluido.