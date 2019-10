El PP de San Andrés exige regular el uso de los patinetes para «evitar accidentes» Presentarán una moción para que el Ayuntamiento de San Andrés inicie cuánto antes la tramitación LEONOTICIAS León Miércoles, 9 octubre 2019, 13:18

El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo ha presentado una moción que se debatirá en el próximo pleno ordinario, que se celebrará el último jueves de este mes de octubre, para que el consistorio inicie los trámites necesarios para «proceder a la redacción y posterior aprobación de la Ordenanza que regule la circulación de los Vehículos de Movilidad Personal en el municipio de San Andrés en aras de garantizar la seguridad de todos».

«En la actualidad ninguna normativa regula el tránsito de estos vehículos por el tercer municipio de la provincia a la espera que la DGT apruebe el real decreto que establecerá las condiciones de circulación», señalan.

Los populares explican que «la proliferación de los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VPM) por las calles y carreteras del municipio sin ningún tipo de regulación hace que se ponga en riesgo tanto la seguridad de quienes utilizan estos dispositivos como de quienes transitan por las aceras». De hecho, añaden, este tipo de vehículos se han convertido en «una forma muy habitual de movilidad sostenible, especialmente entre los jóvenes que circulan indistintamente por aceras y carreteras, compartiendo espacio con los peatones».

«Ligeros y respetuosos con el medio ambiente, los Vehículos de Movilidad Personal se configuran como una opción de transporte cada vez más habitual. No requiere esfuerzo físico y su conducción no lleva implícita ni permiso ni seguro, lo que los convierte en un vehículo de alto riesgo tanto para sus usuarios como para terceros. Además, no existe una normativa estatal que clarifique su uso ya que aún no ha sido aprobado el Real Decreto que tiene en marcha el Ministerio del Interior desde hace meses, paralizado por los diferentes procesos electorales», explican desde el grupo popular de San Andrés.

«En la actualidad se registran situaciones de riesgo y de inseguridad que es imprescindible atajar, tal y como ya han hecho en otros ayuntamientos de España, con el fin de evitar en la mayor medida posible los accidentes, lo que hace imprescindible su regulación de la forma más ágil posible», argumentan los populares, que «esperan obtener el respaldo de la Corporación para poner en marcha esta iniciativa que ya existe en muchos ayuntamientos de España, incluido León, donde su Ordenanza de Circulación y Seguridad Vial de Peatones y Ciclistas ya incluye varios apartados que regulan por dónde y cómo deben circular estos vehículos».