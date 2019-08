El PP de San Andrés denuncia que hace dos años que no se lavan los contenedores de basura Los populares se quejan de que el camión lavacontenedores lleva dos años en el taller a la espera de que se pueda pagar la reparación y el colapso en la recogida de vidrio LEONOTICIAS Jueves, 1 agosto 2019, 13:29

El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo ha denunciado la falta de salubridad y los malos olores que se desprenden de los contenedores de los residuos sólidos urbanos, los de color verde, que llevan dos años sin someterse a ningún proceso de desinfección después de que el camión lavacontenedores se averiara, se reparara y continue en el taller a la espera de que se pague la factura.

El PP ha comprobado in situ los olores nausabundos que se desprenden de estos contenedores con el calor intenso que ha afectado al municipio en las últimas semanas, sobre todo en aquellos lugares dónde los contenedores están instalados debajo de edificios. Además, cada día se recogen en el Servicio del 010 quejas por este motivo aunque el equipo de gobierno socialista no ha tomado ninguna medida al respecto.

Ante esta situación, la portavoz del PP en San Andrés del Rabanedo, Noelia Alvarez, preguntó en la última comisión informativa dónde está y cómo está el camión lavacontenedores que hace dos años que se averió y desde entonces está en el taller esperando el pago de la reparación. Alvarez explicó que no entiende porqué el Ayuntamiento no procede al pago de esa avería para sacar el vehículo del taller dado el superávit y el dinero ahorrado que tiene el Consistorio, tal y como ha presumido públicamente la alcaldesa, Camino Cabañas.

«No entendemos qué hace el camión lavacontenedores en el taller cuándo, según el PSOE, hay dinero para pagar la factura y sacarlo a la calle, sobre todo en estos momentos de calor cuándo la basura se corrompe con mucha facilidad», precisó Noelia Alvarez que recordó que la avería en este vehículo se produjo cuándo el anterior equipo de gobierno socialista decidió dejar el camión a la intemperie en invierno para ahorrarse el dinero del alquiler de la nave dónde se guardaba. «Desde luego la gestión del PSOE no puede ser más nefasta, primero por una solución que trajo un doble problema y, después, porque el doble problema se convierte el triple», precisó la portavoz popular.

A esta situación hay que unir que los contenedores verdes de metal que se compraron de segunda mano no se podrán lavar nunca, ya que no están adaptados al camión lavacontendores. «Estas son las inversiones de futuro que hace el PSOE», resaltó Noelia Alvarez que destacó también los problemas existentes en el reciclaje del vidrio después de que haya habido cambios en el sistema de recogida «que lo único que ha conseguido es que el Ayuntamiento ya no ingrese nada por el reciclaje y el vidrio se acumule durante semanas en el suelo porque los contenedores se llenan y nadie losvacía», explicó la portavoz popular que asegura que al PP han llegado varias quejas en este sentido, que el Ayuntamiento conoce porque allí también han llegado. «No son quejas virtuales, como dice la alcaldesa, sino muy reales», concluye.