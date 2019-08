IU San Andrés denuncia que no se haya adjudicado la explotación de las cafeterías de las dos piscinas municipales Imagen de la concejala de IU, Laura Fernández. El equipo municipal de Izquierda Unida lamenta que esto ha provocado que «se haya privado al municipio de al menos dos puestos de trabajo y a las personas usuarias de las piscinas de poder disfrutar de este servicio» LEONOTICIAS León Miércoles, 28 agosto 2019, 12:02

Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo denuncia, una vez más, la dejadez del Equipo de Gobierno del PSOE en la gestión. En concreto, la concejala Laura Fernández «denuncia que este año no se han podido abrir las dos cafeterías de las piscinas. Ello conlleva que se haya privado al municipio de al menos dos puestos de trabajo y a las personas usuarias de las piscinas de poder disfrutar de este servicio. Necesitamos activar el municipio y hay que aprovechar todas las oportunidades, tanto para conseguir ofertar y crear puestos de trabajo como para que las vecinas y vecinos disfruten plenamente de los servicios que se deben ofertar desde el Ayuntamiento».

Para Izquierda Unida es «inconcebible que habiendo comenzado los trámites para la adjudicación de las piscinas el 20 de diciembre del 2018 con un informe de justificación del canon de concesión de uso para la explotación de bar-cafetería en las piscinas no se haya podido llegar a adjudicar su contratación». Explican que «no se entiende que teniendo los pliegos de cláusulas administrativas elaborados desde el 25 de marzo no se haya iniciado el expediente de contratación hasta el 3 de julio». Para la concejala de IU, Laura Fernández, «este es un ejemplo más de la falta de previsión del equipo de gobierno para realizar una gestión eficiente y eficaz. Este es un mal que llevamos acarreando en nuestro municipio desde hace años. No es normal que se tarde siete meses en iniciar un expediente sencillo, del que se tiene mucha experiencia, como es la adjudicación de las cafeterías de las piscinas, porque si existe cualquier inconveniente posterior, como ha sido en este caso, no se puede subsanar a tiempo para formalizar la adjudicación».

«La dejadez y la falta de gestión en los centros de ocio no afecta únicamente al servicio de cafetería este año, y tampoco se debe a que no exista presupuesto para ello, puesto que en el presupuesto de 2018 se aprobó una partida de 30.000 euros para renovación de bicicletas, torno y otras mejoras en el centro de ocio, presupuesto que no se ha ejecutado, como tampoco se ha haecho la inversión de 20.000 euros para las gradas de los campos de futbol», lamentan desde Izquierda Unida.

Para Laura Fernández «es lamentable que en un municipio que sufre un deterioro preocupante por la falta de mantenimiento, se engañe a las vecinas y vecinos prometiendo unas partidas presupuestarias que luego no se cumplen. Tres ejemplos claros los tenemos en la Concejalía de Deporte: en las piscinas no se adjudican las cafeterías, tampoco se renuevan las bicicletas ni se arregla el torno y además, en los campos de fútbol no se ponen las gradas. No son los únicos ejemplos. Luego se presume del superávit existente, pero está claro que si no se invierte, si se deja abandonado el mantenimiento de los servicios, de nada sirve que haya dinero, si además se dejan de ofertar servicios de calidad y se olvida la seguridad, como ocurrió recientemente en la pista Polideportiva del Parque de la Era por la rotura de la valla».

Izquierda Unida demanda comisión tras comisión, y pleno tras pleno, «que se estudie y se ponga solución a esta falta de gestión eficiente, porque no se trata de un problema económico, sino de gestión. Las vecinas y vecinos no se merecen este abandono, se merecen que sus impuestos repercutan en un municipio con servicios de calidad».