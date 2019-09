UPL de San Andrés critica con dureza y califica de «mediocre» la obra del vial de San Juan de Dios Los concejales de UPL visitan las obras. Los leonesistas anuncian que seguirá luchando por los cuatro carriles para este tramo del municipio LEONOTICIAS Lunes, 2 septiembre 2019, 18:51

Desde el grupo municipal de UPL en San Andrés del Rabanedo quieren reiterar su preocupación por el «paso atrás» que supone el actual proyecto del vial que se está ejecutando entre la rotonda del Ayuntamiento (12 de octubre) y la de San Juan de Dios (3 de abril).

El problema es que, tal y como está planteado el proyecto, solo se harían dos carriles en este vial, cuando entienden que, para una adecuada comunicación del municipio con la capital, éste debe ser de cuatro. De hecho, la obra prevé dejar preparado el espacio para los cuatro carriles, aunque solo ejecutarán dos. «Reiteramos una vez más que como representantes de los ciudadanos no podemos admitir este recorte. Tampoco hemos tenido noticia de que el Equipo de Gobierno haya conseguido nada al respecto, lo cual se agrava más si pensamos que el titular del Ministerio de Fomento en funciones y el Gobierno municipal son del mismo partido».

Haciendo memoria, UPL señala que en 1986 se eliminó el paso a nivel de la calle Azorín con un puente de cuatro carriles que se ejecutó de una vez. Por eso consideran que el hecho de que 30 años después tengan que conformarnos con la mitad en una situación similar es un «absoluto desprecio y representa migajas».

Además, la parte ya urbanizada, entre la gasolinera y el vial, solo cuenta con dos carriles, lo cual creará un «cuello de botella» que no toleran. Es más, podrían hasta considerar que nos están engañando, pues la obra no une las dos rotondas, sino la del 3 de abril con la intersección de las calles Jesús Nazareno y La Pontona. Por ello, quieren avisar de la problemática que puede surgir de la chapuza de ejecutar una obra tan importante a medias, y que van a seguir reivindicando la necesidad de ejecutar los cuatro carriles en todo el vial, no solo en la parte nueva. Esto se hará a través de escritos en las instancias superiores a la municipal y, si es necesario, saldrán a la calle.

Con medidas así, demostran que «vamos a seguir liderando una oposición responsable y reivindicativa, que no se limite a denunciar lo que está mal, sino en aportar soluciones, propuestas y seguir con la defensa de los intereses de los leoneses».