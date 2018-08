El PP acusa a Gancedo de «pisotear al ciudadano» para poder «alabar su gestión económica» Concejales del PP en San Andrés. Los populares exigen la reinversión inmediata en servicios de los 1,3 millones de superavit LEONOTICIAS DIARIO León Lunes, 27 agosto 2018, 11:39

El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo ha acusado a la alcaldesa María Eugenia Gancedo de «manipular los datos» sobre el superávit de 1,3 millones de euros municipal, tras conocer los resultados de la Cuenta General del 2017 «con el único fin de alabarse cuándo la realidad es otra muy diferente».

«Es increíble como el PSOE-PAL es capaz de darle la vuelta a la tortilla a unos datos cuando el de San Andrés del Rabanedo es uno de los ayuntamientos de España que más tarda en pagar a los proveedores, cuándo lo único que ha hecho es subir los impuestos y cuándo la carencia de servicios es más que notoria en la calle día a día», critican los populares que se preguntan cómo la regidora socialista y su equipo de gobierno «son capaces de presumir de la situación económica cuándo todo lo poco que han conseguido en esta legislatura ha sido a costa de pisotear al ciudadano una y otra vez».

Para ello, ponen como ejemplo «las fuertes subidas de impuestos que han aprobado los socialistas en los últimos tres años y media tales como el IBI, la plusvalía, las tasas del agua y de la basura o el Impuesto de Actividades Económica». «Clama al cielo que todavía el equipo de gobierno tenga el cuajo de sacar pecho de la gestión económica cuándo lo único que han hecho es machacar al ciudadano», aseguran.

Así mismo, el Partido Popular ha exigido a la alcaldesa de San Andrés que, «si es verdad ese superávit de 1,3 millones de euros, que no lo es, de inmediato se vea en la calle con la mejora de los servicios que demandan los ciudadanos, especialmente los referidos a la limpieza que acumula un sinfín de quejas y no solo sirva para sacar pecho a costa del ciudadano». Para los populares «eso no es gestionar, es abrasar a los ciudadanos para alabar su gestión en puertas de las elecciones municipales del 2019».