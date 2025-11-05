Más de 150 amantes del futbolín se citan en San Andrés para un campeonato europeo La emblemática cita se traslada desde Benidorm a León, con el objetivo de fomentar la afición y la competición en el norte de España San Andrés del Rabanedo

El pabellón Camino de Santiago, en Trobajo del Camino, será este año el epicentro del futbolín nacional al acoger el XVI Europeo de Futbolín de REM, un evento que reúne a los mejores jugadores y equipos del país en un entorno completamente informatizado y abierto al público. En concreto, para esta edición se esperan más de 150 participantes.

Durante sus quince ediciones anteriores, el campeonato se celebró en Benidorm, pero en esta ocasión la organización ha decidido trasladarlo al municipio de San Andrés del Rabanedo «para fomentar la competición en la zona norte de España y acercar el futbolín de competición a nuevos jugadores y aficionados».

Aunque el torneo nació con vocación europea, pronto se descubrió una peculiaridad del futbolín español que lo hace único en el mundo: las figuras de dos piernas separadas, a diferencia de la mayoría de países, donde los jugadores cuentan con una sola pierna. Esta diferencia técnica impide competir en igualdad de condiciones con el resto de estilos, lo que convierte al campeonato REM en una cita singular dentro del panorama internacional.

Más de 150 jugadores

El evento destaca por su avanzada informatización. Toda la competición se gestiona digitalmente, con pantallas instaladas en el recinto que muestran los resultados y los turnos de juego, así como una aplicación móvil que permite a los jugadores y al público seguir el torneo en tiempo real. Además, las partidas más destacadas serán retransmitidas en directo a través de las redes sociales.

En esta edición participarán equipos procedentes de León, Galicia, Salamanca, Asturias, Zaragoza, Logroño, Cataluña, Comunidad Valenciana y Sevilla, consolidando la cita como la más importante del futbolín español.

Fases y pruebas

El campeonato incluye tres torneos paralelos: uno mixto, uno femenino y otro por selecciones provinciales. El sábado el horario será de 10:00 a 14:00 y se disputará la fase de liguilla de las tres divisiones del torneo mixto. Por la tarde, de 16:00 a 22:30, se jugarán los playoffs, clasificándose las 16 mejores parejas de cada división para la jornada del domingo. El domingo se celebrarán las fases finales y la entrega de trofeos.

Para el desarrollo del torneo se instalarán futbolines especiales de competición, todos ellos equipados con marcadores automáticos de goles y tablets para la gestión digital de los partidos.

La entrada será gratuita durante todo el fin de semana, tanto el sábado como el domingo. Además, el viernes de 18:30 a 22:00 se celebrará una jornada de puertas abiertas, en la que cualquier persona podrá disfrutar de partidas gratuitas en los futbolines oficiales del torneo.

El XVI Europeo de Futbolín de REM, que cuenta con el respaldo de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, promete ofrecer un fin de semana de deporte, tecnología y diversión, reafirmando a San Andrés del Rabanedo como nuevo referente del futbolín de competición en España.