leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aula prefabricada en el colegio de Cembranos.

Las familias del colegio de Cembranos volverán a movilizarse tras 20 meses de obras paradas

Las actuaciones en el centro llevan paradas y sin empresa concesionaria desde marzo de 2024 y el Ampa ha decidido volver a la acción para reclamar la reanudación de estas obras

Dani González

Dani González

León

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:01

Comenta

El Ampa del colegio de Cembranos volverá «proximamente» a movilizarse ante la paralización de las obras de ampliación de este centro, que ya se prolonga durante casi 20 meses, desde marzo de 2024.

Las familias del centro lamentan la situación, con los alumnos – siempre los de 3º de Primaria para que el grupo afectado vaya rotando – dando clase en un aula prefabricada, mientras que el ciclo de Infantil da clase en la Casa del Pueblo de Cembranos debido a estas obras.

Esta situación comenzó en el año 2022 y, tras el «abandono» de la obra por parte de la empresa concesionaria, que quebró, el proceso lleva parado más de año y medio sin que haya visos de reanudarse a corto plazo.

Las familias exigirán con esas movilizaciones, con fechas aún por concretar, la «reanudación inmediata» de estas actuaciones para que finalicen cuanto antes para que los alumnos tengan el espacio necesario para su actividad docente y que sea un entorno seguro.

Desde la Dirección Provincial de Educación insisten en que los trámites burocráticos y administrativos para reanudar las obras se están «agilizando» lo máximo posible.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me han matado vacas a tiros y me amenazan de muerte porque quieren que venda y me marche»
  2. 2 Fallece un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel
  3. 3 Mapa de los atropellos en León: La Lastra y La Chantría superan al centro en siniestralidad peatonal
  4. 4 Los bomberos de León actúan: sofocan un incendio en un pueblo y retiran un nido de avispa velutina
  5. 5 «He pasado por cinco países en ocho años y no conozco a nadie que no le guste la cecina»
  6. 6 El Hallowindie vuelve a ser una cita para pasarlo de miedo
  7. 7 Desarticulan en La Bañeza un punto de cultivo y tráfico de cannabis
  8. 8 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  9. 9 Las obras de la rotonda de Trobajo afrontan su recta final algo más de un año después
  10. 10 El Ayuntamiento de León «está valorando» una nueva ordenanza de basuras tras la sentencia del TSJ

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Las familias del colegio de Cembranos volverán a movilizarse tras 20 meses de obras paradas

Las familias del colegio de Cembranos volverán a movilizarse tras 20 meses de obras paradas