Las familias del colegio de Cembranos volverán a movilizarse tras 20 meses de obras paradas Las actuaciones en el centro llevan paradas y sin empresa concesionaria desde marzo de 2024 y el Ampa ha decidido volver a la acción para reclamar la reanudación de estas obras

El Ampa del colegio de Cembranos volverá «proximamente» a movilizarse ante la paralización de las obras de ampliación de este centro, que ya se prolonga durante casi 20 meses, desde marzo de 2024.

Las familias del centro lamentan la situación, con los alumnos – siempre los de 3º de Primaria para que el grupo afectado vaya rotando – dando clase en un aula prefabricada, mientras que el ciclo de Infantil da clase en la Casa del Pueblo de Cembranos debido a estas obras.

Esta situación comenzó en el año 2022 y, tras el «abandono» de la obra por parte de la empresa concesionaria, que quebró, el proceso lleva parado más de año y medio sin que haya visos de reanudarse a corto plazo.

Las familias exigirán con esas movilizaciones, con fechas aún por concretar, la «reanudación inmediata» de estas actuaciones para que finalicen cuanto antes para que los alumnos tengan el espacio necesario para su actividad docente y que sea un entorno seguro.

Desde la Dirección Provincial de Educación insisten en que los trámites burocráticos y administrativos para reanudar las obras se están «agilizando» lo máximo posible.

