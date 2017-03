Esther Roncero Diente: «Lo primero que hice fue contactar con mi pareja y familiares para que nadie se preocupase»

Igual que otros muchos, Esther Roncero Diente, natural de la localidad vallisoletana de Siete Iglesias de Trabancos, se enteró a través de un mensaje que en Londres se había producido un atentado. "Una amiga me envió un mensaje para ver si estaba bien y si me había enterado de lo que había pasado". Lo que hizo a continuación fue "mirar la BBC y contactar con mi pareja que trabaja cerca de Westminster, mi hermana, mi cuñado y por supuesto, con mi madre, para que no se preocupase" y es que tanto ella como su hermana residente en Londres desde hace 16 y 18 años, respectivamente.

Esther estudió en Salamanca y luego se trasladó a la capital londinense donde trabaja en la administración de un hospital.

Al igual que el resto de la población, también ha ido viendo el incremento de las medidas de seguridad con el paso de los años, "hay muchísimas", concluye.