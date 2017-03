«Han cerrado la Universidad, hemos oído los helicópteros y las ambulancias»

A la vallisoletana Soraya F. Cuesta el atentado le ha cogido en una clase de su Master de Criminología en la South Bank University, en el centro de Londres. «Precisamente estábamos tratando el tema del terrorismo, es curioso; se han oído muchas ambulancias, sirenas y los helicópteros y han cerrado la Universidad», ha explicado esta mujer casada con un británico y madre de dos niños, que se ha enterado del ataque por un mensaje de WhatsApp. «Nos han recomendado que no nos movamos por la zona centro, pero no tanto por el riesgo, sino para no dificultar el trabajo de los servicios de policía y emergencia», apunta. En su opinión, es probable que en España se cuente en con más información que en Londres, donde la información sobre este tipo de sucesos se dosifica más para no generar excesiva alarma.

Soraya asegura que en la institución académica donde amplía sus estudios de Psicología Criminal la «gente ha estado calmada» y confía en que este jueves vuelva la normalidad y la Universidad se abra de nuevo. «Ahora (media tarde en Londres) nos hemos quedado aquí un grupo de alumnos hablando del atentad», explica esta vallisoletana, quien añade que algunos opinan que puede que no sea un ataque terrorista organizado por una grupo concreto, sino una acción más aislada. »En un rato me iré a casa, espero no tener problemas porque no tengo que pasar por ese lugar».