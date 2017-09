Profesores de universidades de los Balcanes reciben formación en Ponferrada Los profesores balcánicos, en la ULE. La actividad se está desarrollando esta semana en el marco del proyecto europeo Geoweb, con la participación de 15 docentes procedentes de 7 centros educativos LEONOTICIAS León Jueves, 14 septiembre 2017, 11:10

La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal y la Escuela de Minas del Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE), acoge esta semana la visita de una quincena de profesores procedentes de siete universidades de los Balcanes que, en el marco del proyecto europeo GEOWEB, están conociendo nuevas técnicas de e-learning y de aprendizaje activo. Se trata de docentes de las universidades de Sarajevo, Tuzla y Mostar (Bosnia Herzegovina), Belgrado y Novi Sad (Serbia), y Tirana y Politécnica de Tirana (Albania). Hay que reseñar que el resto de centros europeos implicados son la Universidad Técnica de Viena (Austria), la propia Universidad de León y el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo (Suecia) (KTH), que es el coordinador general del proyecto.

La profesora Flor Álvarez Taboada, Subdirectora de la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agrícola y Forestal (ESTIA) del Campus de Ponferrada, explica que para las titulaciones implicadas “es muy relevante participar en este tipo de proyectos, que ponen de manifiesto la calidad y relevancia de la docencia e investigación que se realiza en Ponferrada en el campo de la ingeniería geomática y la ingeniería forestal”, e indica que es especialmente importante el trabajo que se desarrolla en las tecnologías “relacionadas con la cartografía y el seguimiento de los recursos naturales, la innovación educativa y el e-learning”.

El Proyecto GEOWEB para la modernización de la educación en geodesia en los Balcanes, (con énfasis en las competencias y los resultados del aprendizaje) (2015-2018), está siendo financiado por la Comisión Europea con 968.563 euros dentro del programa ‘ERASMUS+: Key Action 2: Capacity Building in the field of Higher Education’, en el que la ULE es uno de los socios europeos, a través de profesores de las titulaciones de Ingeniería en Geomática y Topografía y de Ingeniería Forestal y del Medio Natural del Campus de Ponferrada.

A lo largo de la presente semana, los profesores del Campus de Ponferrada de las titulaciones antes citadas, están impartiendo a los visitantes formación intensiva en nuevas técnicas de enseñanza para alumnos de Ingeniería, como el Aprendizaje Basado en Problemas, (Flipped Classroom), el que se lleva a cabo utilizando móviles y tablets (mobile-learning) o el aprendizaje híbrido (blended-learning).

GEOWEB concluirá en octubre del próximo año, y hasta entonces los profesores de las universidades balcánicas recibirán formación en teledetección, drones, sistemas GPS, y Sistemas de información geográfica (SIG).