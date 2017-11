La XXVIII muestra de teatro latinoamericano estrena en El Albéitar la obra ‘Los Nadies’ Escena de la obra La compañía ‘Calema Producciones’ invita al público, a partir de las 21:00 horas,en el Albeitar, a reflexionar sobre la manera en que nos disturba compartir el mundo. LEONOTICIAS León Viernes, 24 noviembre 2017, 12:02

La XXVIII Muestra de Teatro Latinoamericano traerá el sábado 25 de noviembre al Teatro El Albéitar de la Universidad de León (ULE) la obra titulada ‘Los nadies’, que será puesta en escena a las 21:00 horas por la compañía ‘Calema producciones’, que fue fundada por la propia Carolina Calema hace ya varios años con la intención de abordar su propia visión del teatro contemporáneo, ya sea desde la escritura, la dirección o la interpretación.

‘Los Nadies’ habla de cada uno de nosotros y de todos. Dos seres que se ven y no se ven, que nunca se encuentran, transitan por su imposibilidad de ser con el otro. Todos buscamos nuestro espacio y constantemente sentimos que debemos defenderlo. Percibimos que existe el riesgo de perder lo poco que hemos conseguido. Esto representa algo tan primitivo y visceral como la defensa del lugar de uno mismo, razón por la cual los humanos no hemos sabido convivir sin guerra. Nos bloquea el mero hecho de no ser individuos únicos en la faz de la tierra.

"Compartir el mundo nos disturba. No somos capaces de vivir en sociedad". Con esta breve pieza, la autora invita al público a reflexionar sobre esta idea. Carolina es una apasionada del Teatro Clásico. Fue socia fundadora de Teatro di Commedia, con la que ha representado sus espectáculos en España, Italia, Cuba, Venezuela, África, Holanda, Alemania y Argentina participando en numerosos y prestigiosos festivales. Además de dedicarse a la enseñanza, tanto a nivel nacional como Internacional, trabaja también como actriz, directora y autora, una creadora.

Desde Calema Producciones cree, promueve y defiende el estudio y la investigación continúa. Uno de los pilares fundamentales consiste en el deseo de generar el trabajo desde la búsqueda e investigación, desde la fusión con otras artes, para lograr dar voz y cabida a aquello que acontece en este aquí y ahora. Como ella misma explica, “la cultura es el legado de un pueblo y por eso es importante curar lo que contamos. En el futuro, las generaciones que vendrán tomarán como referencia lo que hemos hecho otros artistas”.

Las entradas tienen un precio de 8 euros y se podrán adquirir en la taquilla del teatro a partir de las 20:30 horas. (Los miembros de la comunidad universitaria que lo acrediten y presenten el DNI, se podrán beneficiar de un descuento del 50%).