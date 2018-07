Valentín Pérez, nombrado director del departamento de sanidad animal de la ULE Valentín Pérez, director del departamento de sanidad animal de la ULE. En su toma de posesión valoró la labor asistencial y la actividad investigadora desarrollada por su personal docente, adscrito al Grado en Veterinaria LEONOTICIAS DIARIO León Martes, 17 julio 2018, 18:38

Valentín Pérez fue nombrado el pasado viernes director del departamento de sanidad animal de la Universidad de León, en un acto que se celebró en la Sala de Juntas del Edificio de Rectorado, presidido por el Rector Juan Francisco García Marín.

En su intervención, Valentín Pérez agradeció la confianza que depositada en él para dirigir el Departamento de Sanidad Animal «que espero cumplir satisfactoriamente y con éxito por el beneficio de todos», al tiempo que quiso recordar dos facetas muy importantes que desarrolla además de la actividad docente en el Grado en Veterinaria. «Este departamento ha desempeñado una gran actividad investigadora, y sus grupos de investigación han conseguido recursos no solo de convocatorias públicas de apoyo a la investigación sino también a través de contratos con empresas», señaló Pérez quien subrayó también la «importante labor asistencial que desarrolla el personal del Departamento participando en consultas clínicas del Hospital Veterinario o como servicio de apoyo al diagnóstico en sanidad animal». Labores todas ellas que a juicio del nuevo director del Departamento de Sanidad Animal «exigen tiempo y dedicación».

García Marín le felicitó por su disposición a aceptar una responsabilidad que le va a suponer tiempo y esfuerzo, y coincidió con Valentín Pérez en valorar la gran labor asistencial desarrollada por el Departamento de Sanidad Animal.

Un investigador experto en enfermedades de rumiantes

Valentín Pérez es licenciado y doctor en veterinaria por la Universidad de Zaragoza. Su formación postdoctoral la ha realizado fundamentalmente en el Moredun Research Institute (Edimburgo, Gran Bretaña) y en la Universidad de California en Davis (Estados Unidos). Desde 1995 es profesor de la ULE, en diferentes asignaturas del grado en Veterinaria y Máster, fundamentalmente en el ámbito de la Anatomía Patológica Veterinaria.

En el campo investigador, sus estudios se centran en las enfermedades producidas por agentes infecciosos intracelulares en rumiantes, principalmente las causadas por micobacterias (paratuberculosis), en la que ha trabajado en su patogenia y respuesta inmunitaria. Así mismo, desempeña labores asistenciales en el servicio de diagnóstico de la Facultad de Veterinaria de León, especialmente en necropsias de rumiantes y también colabora en trabajos de asistencia técnica e investigación con varias empresas farmacéuticas, veterinarios clínicos o ganaderos. Ha publicado más de 175 artículos de investigación y divulgación, la gran mayoría en revistas recogidas en el JCR. La financiación la han aportado proyectos regionales, nacionales y europeos, así como contratos con empresas, habiendo sido investigador responsable de varios de ellos.

Es Diplomado del «European College of Small Ruminant Animal Health and Management» (ECSRHM) y, por examen, del «European College of Veterinary Pathologists« (ECVP), que reconoce a los especialistas del continente en las respectivas especialidades veterinarias. Pertenece a varias asociaciones científicas, como las Sociedades Española y Europea de Anatomía Patológica Veterinaria, ANEMBE y SEOC entre otras, y ha participado en numerosos congresos, de los que, entre los más recientes, destacan las ponencias por invitación en el 34º Congreso Mundial Veterinario (34th World Veterinary Congress), celebrado en el pasado mes de mayo en Barcelona, o haber formado parte del Comité Científico del 14th International Colloquium on Paratuberculosis, que tuvo lugar en México en junio de 2018.