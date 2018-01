Los universitarios leoneses, en pie de guerra por falta de espacios para estudiar Biblioteca de la Universidad de León. El Frente de Estudiantes convoca una concentración el miércoles 10 para denunciar la falta de previsión del Vicerrectora en las fechas de vacaciones y estudio LEONOTICIAS Jueves, 4 enero 2018, 10:44

Nuevo año, mismas reivindicaciones. Los estudiantes de la Universidad de León empiezan 2018 sin disponer espacios para estudiar.

Así lo han vuelto a denunciar a través de un comunicado, en el que recuerdan que tan sólo disponen de una planta de la Biblioteca Central abierta que, como se podía prever, está completamente llena, con estudiantes teniendo que volver a casa por falta de plazas.

Una situación que se agrava debido a las obras que se están acometiendo en la biblioteca que generan un ruido que dificulta el estudio. A su juicio, esto es otro ejemplo más de la falta de previsión que, desde Vicerrectorado de Estudiantes, se hace de las bibliotecas en las fechas de vacaciones y de estudio.

“Desde el Frente de Estudiantes llevamos tiempo pidiendo un plan estable que asegure que no haya alumnos que no puedan estudiar en una biblioteca por falta de espacio, tomando medidas como la apertura 24 horas de la Biblioteca Central, El Albéitar y el aulario para paliar esta gran demanda de sitios, pero no se nos ha hecho caso”, se asegura en un comunicado.

Por todo ello, desde el Frente de Estudiantes de León convocan a la comunidad educativa a la movilización y llama a todos los estudiantes a unirse a la concentración que tendrá lugar a las puertas de la Biblioteca Central el miércoles 10 de enero a la 13:00 horas.