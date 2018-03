La ULE trabaja para incrementar su presencia en Argentina Walter Carrizo, representante de la Universidad Nacional de la Patagonia se ha reunido este martes con el Vicerrector de Relaciones Internacionales de la ULE LEONOTICIAS Martes, 20 marzo 2018, 13:46

El vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de León (ULE), Roberto Baelo, y el director del Departamento de Dirección y Economía de la Empresa, José Miguel Dávila, han mantenido en la mañana de hoy un encuentro con el profesor Walter Carrizo, profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia ‘San Juan Bosco’ (UNPSJB), en el que han estudiado las posibilidades de colaboración e intercambio que se pueden poner en marcha entre ambas instituciones educativas.

«Esta visita ha sido motivada, -explica Walter Carrizo-, porque estoy trabajando en una línea de investigación de Historia de la Contabilidad, y tengo un contacto desde hace tiempo con el profesor de la ULE Juan José Lanero, con el que he desarrollado algunos proyectos. También estoy muy interesado en el área de investigación que tiene que ver con las motivaciones de los alumnos de nuevo ingreso».

Además, el director del Departamento de Dirección y Economía de la Empresa, José Miguel Dávila, visitó en el 2002 la UNPSJB, momento en el que se inició la relación que, tras varias visitas y colaboraciones mutuas, puede ahora traer consigo un acuerdo que haga posible el intercambio de alumnos. «León es una ciudad que me agrada mucho, -apunta Walter Carrizo-, y siempre me he sentido muy bien tratado en las estancias que por motivos de investigación me han traído a su universidad».

Por ese motivo, la reunión de este martes ha tenido un carácter institucional y pretende abrir camino para una futura visita de la Vicerrectora General de la UNPSJB, que es la persona encargada de las relaciones internacionales y que, según explica Carrizo, «está muy interesada en los posibles intercambios de alumnos que puedan surgir de este encuentro».

La UNPSJB es una universidad pública argentina con sede central en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. También posee sedes en Esquel, Trelew y Puerto Madryn, en la misma provincia. En la actualidad ofrece formación a cerca de 14.000 alumnos en sus cinco facultades: Ciencias Económicas, Ingeniería, Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, y Ciencias Jurídicas, que ofertan en torno a sesenta titulaciones oficiales.

Desde su constitución, en el año 1985, las funciones básicas de la UNPSJB se organizaron en torno del desarrollo regional, prestando especial atención al estudio y solución de problemas patagónica, y define su misión como: «crear, preservar y transmitir la cultura universal, cooperar en el proceso de desarrollo cultural, social y económico de la región patagónica y contribuir a su integración y consolidación socio-cultural».