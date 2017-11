Soledad Vélez brinda a Violeta Parra sus canciones en El Albéitar La cantante chilena afincada en España interpretará a partir de las 21:00 horas las canciones inmortales de su compatriota LEONOTICIAS Jueves, 23 noviembre 2017, 17:22

El Teatro El Albéitar acogerá la actuación de la cantante chilena, afincada en España, Soledad Vélez, que pondrá en escena ‘Violeta Siempre’, su particular homenaje a la gran Violeta Parra, compatriota y referente. Mientras ultima su próximo disco, a editar en la primavera del 2018, reinterpreta y se lleva a su terreno canciones inmortales como ‘Arauco tiene una pena’, ‘Gracias a la vida’ o ‘Volver a los diecisiete’. Soledad Vélez es una cantante, músico y compositora chilena afincada en Valencia que ha desarrollado toda su carrera musical en España, donde ha actuado en festivales como el FIB de Benicàssim, Primavera Sound o el Día de la Música, entre los más de 300 conciertos que ha realizado entre España, Portugal y México. La prensa la compara con PJ Harvey, con Beach House, con Florence and the Machine… y no es para menos, es para mucho más: Soledad Vélez posee el carisma, la magia, la elegancia, la personalidad, esa seducción salvaje que solo las grandes tienen.

Nacida en Concepción (Chile) en 1988, a los 13 años, influida por el ambiente musical de su casa, comienza a cantar sobre los discos de jazz y blues de su padre mientras los escucha. Al mismo tiempo comienza a tocar la guitarra. Con 17 años opta por cambiar su residencia y probar fortuna en España, concretamente en Valencia. Ya en España durante una larga temporada canta en un cuarteto de jazz y finalmente lo deja para dedicarse solo y exclusivamente a sus canciones.

En 2010 autoeditó ‘Four reasons to sing’ un EP de cuatro canciones grabado en el home estudio de un amigo. Comienzan los conciertos por toda la ciudad. En 2011 editó ‘Black Light in the Forest’, su segundo EP, grabado en los estudios La Mina de Sevilla y durante ese año realiza cerca de 40 conciertos por toda España. En 2012 pasó a formar parte de Absolute Beginners viendo la luz su primer CD/LP titulado ‘Wild Fishing’ y realizando una importante gira por toda España además también de visitar Inglaterra, México, Chile y Portugal. El disco salió reseñado en las más importantes revistas especializadas de ámbito nacional (Rockdelux, Mondosonoro, Go-Mag, Ruta 66…) e incluso internacional (Uncut y The Skinny).

En noviembre del 2013 se editó ‘Run with wolves’, su segundo álbum. Después de dos intensos años girando por toda España ficha por Subterfuge Records y publica su tercer trabajo ‘Dance and Hunt’ el 11 de marzo del 2016. En ‘Dance and Hunt’, Soledad incorpora sonidos electrónicos a su folk oscuro, creando un trance místico e hipnótico que te atrapa y no te suelta.

Las entradas tienen un precio de 8 euros y se podrán adquirir en la taquilla a partir de las 20:30 horas. (Los miembros de la comunidad universitaria que lo acrediten y presenten el DNI se podrán beneficiar de un descuento del 50%).