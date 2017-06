Los pioneros de la 'nueva selectividad' Más de mil alumnos comenzaron la nueva selectividad en la Universidad de León, haciendo frente al examen de Lengua Castellana y Literatura | Rubén Darío y Antonio Machado, y el teatro de 1939 a 1975 fueron las dos opciones por las que los jóvenes tuvieron que decantarse N. BARRIO Martes, 13 junio 2017, 12:27

Pasarán los meses y los años, y los 1.741 alumnos que el martes se enfrentaron a la EBAU (la nueva selectividad, llamada ahora Evaluación del Bachillerato de Acceso a la Universidad) verán este 'trago' como un mal menor que al final no era para tanto.

Entre olor a café y nervios, el ambiente trepidante que se respiraba en la Facultad de Derecho antes de las nueve dejaba paso a la melodía del bolígrafo. Noventa minutos por delante para completar la primera prueba de fuego, que no era otra que la de Lengua Castellana y Literatura.

Solo cabían dos opciones. Antonio Machado y Rubén Darío (opción que incluía un text periodístico de Granada Hoy titulado 'El señor inquisidor') o el teatro de 1935 a 1975, con un artículo de El País sobre la 'robotofobia'.

Una vez terminado el examen, el resultado fue cambiante. «El examen me ha salido mal, recomiendo a todo el mundo mirarse más de cinco teminas», comentaba Elisa, que no salió en absoluto contenta. En la otra cara de la moneda estaba Alejandro Díez, que no dudaba en «quitando la oración a analizar el resto me lo sabía bien».

Pareceres diferentes para los pioneros de una EBAU que, con el tiempo y en perspectiva, verán que no fue para tanto.