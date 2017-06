La ULE renueva el convenio con Semergen para impulsar la investigación médica El presidente de Semergen y el rector de la Universidad de León. El rector de la Universidad adelante la intención de implantar un máster interuniversitario dirigido a profesionales de Atención Primaria LEONOTICIAS Jueves, 29 junio 2017, 11:59

El rector de la Universidad de León (ULE), Juan Francisco García Marín, y el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), José Luis Llisterri Caro, han firmado la renovación del convenio marco de colaboración que vincula a ambas entidades y que tiene como principal objetivo el de mejorar y facilitar la formación médica continuada de los facultativos de familia o generales.

El acto se desarrolló en el edificio de Rectorado y contó con la presencia de Francisco Vicente Martínez García, presidente de SEMERGEN Castilla y León, y del profesor de la ULE Vicente Martín Sánchez, que explicó que el convenio inicialmente se firmó en el año 2005 fundamentalmente para “acreditar a los médicos generalistas como especialistas en medicina familiar y comunitaria”. Para ello se llevaron a cabo cursos de 300 horas y las ECOEs (Evaluaciones Clínicas Objetivas Estructuradas), que hicieron posible la acreditación de unos 220 médicos de León, gracias a los cursos que se impartieron en El Bierzo y en León capital.

Con esta firma se pretende que la renovación no sea algo automático que se lleve a cabo todos los años, sino que el convenio sea “algo vivo, no algo que esté ahí y que no se use, sino que dé juego”. A este respecto Vicente Martín explicó que con el texto ayer suscrito, se va a impulsar la investigación primaria, “fundamentalmente para tener doctores dentro de los cuerpos de medicina familiar”, y añadió que se trata de “promocionar líneas de investigación y que se lleven a cabo tesis doctorales en nuestro ámbito de conocimiento, ya que tenemos ahí una carencia bastante importante”.

Finalmente Martín comentó que se está trabajando también en un proyecto para llevar adelante “un máster interuniversitario dirigido a los profesionales de Atención Primaria, de forma que la parte metodológica venga de las universidades que quieran participar, y las tesis doctorales de las cátedras de patrocinio que tiene SEMERGEN, y de sus proyectos y grupos de investigación, que son más de cincuenta”.

Semergen y la promoción de la medicina de Familia

SEMERGEN es la sociedad decana en España en Atención Primaria, una sociedad científica, profesional y reivindicativa, que tiene por objeto fundamental la promoción de la Medicina de Familia desde hace más de 40 años. Para alcanzar esa meta promueve y desarrolla la más científica, correcta y humana asistencia sanitaria a la población en el área de la Medicina General/de familia, mediante el mantenimiento y mejora de la competencia profesional de los médicos, fomentando la investigación y facilitando su formación continuada con el fin de avanzar en la calidad y el cuidado de la salud de los ciudadanos.