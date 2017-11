La ULE presentará en diciembre su consultor financiero gratuito La actividad forma parte de un proyecto europeo ‘Erasmus+-Jean Monnet Activities’ para la mejora de la educación financiera de los ciudadanos LEONOTICIAS Miércoles, 22 noviembre 2017, 13:49

Los próximos días 4 y 5 de diciembre, durante un taller sobre la mejora de la educación financiera a través de una plataforma bancaria (ULe-Bank) tendrá lugar la presentación del ‘Consultor Financiero gratuito’ dirigido a todas las personas que deseen conocer los riesgos de alguna oferta que hayan recibido de las entidades financieras o de alguna operación que tengan intención de realizar.

La plataforma ULe-Bank ha sido ideada por profesores y alumnos de Finanzas y desarrollada por profesores y alumnos de Informática de la Universidad de León (ULE). Dicha plataforma ofrece el servicio de simulador bancario, el consultor financiero y la oficina bancaria.

Grupo de innovación

El grupo de profesores que ha ideado esta aplicación lleva desde 2015 realizando actividades a través del Grupo de Innovación Docente ‘Educación Financiera’ a niños de 9-10 años en colegios, a adolescentes, con conferencias en los institutos en colaboración con Edufinet, a los universitarios a través de varios cursos de extensión universitaria y a adultos en colaboración con la Concejalía de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de León.

El proyecto ‘Banking Platform to provide Basic Knowledge on Key Issues about EU Financial System’ presentado por el grupo de profesores de informática y finanzas de la Universidad de León ha sido cofinanciado por la Unión Europea dentro del programa Jean Monnet.

Durante los próximos dos años se realizarán actividades de mejora de la educación financiera destinados a estudiantes de secundaria, universitarios y adultos a través de mesas redondas, talleres y congresos.