Juristas y laboralistas analizan en la ULE la sostenibilidad ambiental y social Ana Isabel Álvarez de Felipe, Vicerrectora de Investigación, ha inaugurado unas jornadas sobre este tema que concluyen mañana en la Facultad de Derecho LEONOTICIAS Jueves, 23 noviembre 2017, 20:24

Ana Isabel Álvarez de Felipe, Vicerrectora de Investigación de la ULE, ha inaugurado esta mañana las Jornadas ‘Sostenibilidad ambiental y social en el nuevo urbanismo’ que se celebran durante la jornada de hoy y mañana viernes en las facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo. En el acto han participado los decanos de ambos centros académicos, Juan José Fernández y Mª de los Reyes Martínez, y el director de las Jornadas, Tomás Quintana, catedrático de Derecho Administrativo de la ULE.

El principal objetivo de estas jornadas es difundir los resultados de un proyecto, realizado por investigadores de universidades de Castilla y León y Andalucía y financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, centrado en la sostenibilidad proyectada en el urbanismo. Tomás Quintana ha destacado que analizar esta perspectiva “quiere decir hablar sobre la sostenibilidad proyectada sobre lo ambiental y lo social, porque una sostenibilidad urbanística no existe si no hay un territorio sobre el que aplicar esos principios, y tampoco si no tenemos una perspectiva social al respecto”.

En esta misma línea se ha expresado la Decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Mª de los Reyes Martínez, quien ha ido más allá al defender que “no solo el urbanismo tiene que ser sostenible, también ha de ser el empleo” y ha ratificado que se trata de una cuestión que “nos preocupa mucho a los laboralistas, sobre todo cuando la nueva Ley de contratos del sector público contempla como principales novedades el potenciar la sostenibilidad ambiental y social”.

Por su parte, Ana Isabel Álvarez de Felipe se ha mostrado “muy orgullosa” de la investigación que se desarrolla en la ULE y de los grupos de investigación “en ámbitos desconocidos, como los que tiene la Facultad de Derecho donde demuestran que asumen retos como el que se va a debatir en estas jornadas”, al tiempo que ha manifestado que el contenido del programa dará “a los alumnos una visión de la investigación que hasta ahora desconocían y que han de valorar de cara a su futuro profesional”.

La jornada del viernes 24 contempla tres ponencias y una mesa redonda. Henar Álvarez Cuesta, profesora de Derecho del Trabajo de la ULE, será la encargada de abrir la sesión con una conferencia sobre los aspectos jurídicos de economía social en el nuevo urbanismo. Los profesores Mª del Carmen Núñez, de la Universidad de Huelva, y José Ignacio Morillo-Velarde, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, pronunciarán sus respectivas ponencias sobre los usos del litoral y el control administrativo de los usos del suelo.

Profesores de las universidades de Burgos, Salamanca y León participarán en la mesa de debate sobre ‘La renovación del Derecho Urbanístico en Castilla y León’ que comenzará a las 16:30 horas y que servirá de clausura de las jornadas.