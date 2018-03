Una investigación de la ULE, publicada en la prestigiosa revista cientéfica ‘Plosone’ La identificación de una serie de genes de lenteja ha sido realizada por Carlos Polanco, Marcelino Pérez de la Vega y Sáenz de Miera para el proyecto Legato LEONOTICIAS Viernes, 23 marzo 2018, 18:05

La prestigiosa revista PLoSONE, del grupo Public Library of Science (PLOS), acaba de publicar los resultados obtenidos, sobre una serie de genes de lenteja, por el grupo de trabajo formado por los profesores Carlos Polanco, Luis E. Sáenz de Miera y Marcelino Pérez de la Vega, del Área de Genética del Departamento de Biología Molecular de la Universidad de León (ULE), en colaboración con la profesora Kirstin Bett, del Department of Plant Sciences, de la University of Saskatchewan (Canadá).

El trabajo ‘A genome-wide identification and comparative analysis of the lentil MLO genes’ describe la identificación y análisis de una serie de genes de lenteja que intervienen en la resistencia a oídio, una enfermedad fúngica que afecta a numerosas especies vegetales. El estudio es fruto del trabajo realizado por el grupo de la ULE en el proyecto europeo LEGATO, LEGumes for the Agriculture of TOmorrow (Legumbres para la Agricultura del Mañana), del Programa Europeo FP7 iniciado en 2014. La identificación de esta serie de genes de lenteja supone la consecución de una herramienta genética básica en el desarrollo de nuevas variedades resistentes a la enfermedad en lenteja.

LEGATO tiene 29 socios de once países: Francia, Reino Unido, República Checa, España, Italia, Alemania, Serbia, Portugal, Polonia, Austria y Suecia e incluye 9 PYME, así como una institución internacional, el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza- Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (IAMZ-CIHEAM). Un gran proyecto europeo donde el principal motivo de LEGgumes es el hecho de que las legumbres son beneficiosas para la agricultura, el medio ambiente y la nutrición humana.

El proyecto fue concebido para promover el cultivo de leguminosas grano en Europa mediante la identificación de problemas prioritarios que actualmente limitan su cultivo, y la elaboración de soluciones en términos novedosos de desarrollo varietal, prácticas de cultivo y usos alimentarios. Hay que tener en cuenta que las leguminosas de grano representan menos del 2% de la superficie arable europea, dato que contrasta con el 10% de China y las Américas. LEGATO ha desarrollado herramientas y recursos para permitir una metodología de mejora de vanguardia y explotar la amplitud de los recursos genéticos disponibles.

El objetivo general de LEGATO es contribuir a una mayor reintroducción sostenible de leguminosas grano en los sistemas de cultivo europeos. Trabajando en las principales leguminosas de grano, guisantes, habas, lentejas, etc… y con objetivos específicos sobre lupino blanco y almortas, el proyecto se ha centrado en la identificación y prueba de nuevas líneas de mejora de estas leguminosas que poseen caracteres valiosos como resistencia a enfermedades y plagas y mayor calidad para consumo humano.

En este sentido, el proyecto LEGATO ha contemplado diversas acciones como los métodos avanzados de mejora genética basados en nuevas técnicas genómicas, el uso de las colecciones de recursos genéticos, el uso de técnicas de fenotipado de alto rendimiento, la evaluación de rotaciones de cultivo basadas en leguminosas, incluido el cultivo mixto, y la exploración de nuevos productos alimenticios que incorporen harinas de legumbres.