La Facultad de Económicas de la ULE acoge un taller sobre 'Educación Financiera' El Grupo de Innovación Docente que se ocupa de este tema continuará mañana martes ofreciendo a los alumnos información práctica sobre operaciones financieras LEONOTICIAS Lunes, 4 diciembre 2017, 19:05

El Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León (ULE) ha acogido en la mañana de hoy un taller sobre la mejora de la educación financiera, que se ha desarrollado a través de la plataforma bancaria (ULe-Bank), con el ‘Consultor Financiero gratuito’, aplicación que está dirigida a todas las personas que estén interesadas en conocer los riesgos de alguna oferta que hayan recibido de las entidades financieras o de alguna operación que tengan intención de realizar.

Este taller, en el que están participando alumnos de la facultad, y especialmente quienes cursan estudios del Grado en Finanzas, continuará su desarrollo el martes 5 de diciembre de 10 a 14 horas, y forma parte de un proyecto europeo ‘Erasmus+-Jean Monnet Activities’ para la mejora de la educación financiera de los ciudadanos.

Hay que señalar que la plataforma ULe-Bank ha sido ideada por profesores y alumnos de Finanzas y desarrollada por profesores y alumnos de Informática de la Universidad de León (ULE), y ofrece los siguientes servicios:

- 1. Simulador bancario. Destinado a todas aquellas personas que se relacionan o van a relacionarse con las entidades financieras en temas de préstamos, arrendamiento financiero (leasing), descuento de efectos, hipotecas inversas, cuentas de crédito o cálculos de TAE (tasa anual equivalente), tanto simples como con tipos de interés diferentes según los periodos.

- 2. Consultor financiero. Destinado a las personas que tengan intención de invertir en algún producto y quieran conocer, de forma independiente, el nivel de riesgo que supone la operación y si es idónea y conveniente según su perfil. Se necesita disponer de una cuenta de correo electrónico, enviar la consulta a través de la plataforma y rellenar un simple cuestionario para identificar su perfil de riesgo. Posteriormente recibirá la contestación a la dirección de correo facilitada.

- 3. Oficina bancaria. Destinado a alumnos del Grado en Finanzas. La aplicación simula un terminal de una oficina bancaria donde se pueden ir contratando diferentes productos. Es una herramienta docente que dinamiza las clases de Gestión y Operativa Bancaria.

El grupo de profesores que ha ideado esta aplicación lleva desde 2015 realizando actividades a través del Grupo de Innovación Docente ‘Educación Financiera’ a niños de 9-10 años en colegios, a adolescentes, con conferencias en los institutos en colaboración con Edufinet, a los universitarios a través de varios cursos de extensión universitaria y a adultos en colaboración con la Concejalía de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de León.

El proyecto ‘Banking Platform to provide Basic Knowledge on Key Issues about EU Financial System’ presentado por el grupo de profesores de informática y finanzas de la Universidad de León ha sido cofinanciado por la Unión Europea dentro del programa Jean Monnet.

Durante los próximos dos años se realizarán actividades de mejora de la educación financiera destinados a estudiantes de secundaria, universitarios y adultos a través de mesas redondas, talleres y congresos.