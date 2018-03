Más de 400 alumnos de Secundaria asisten a la jornada de puertas abiertas de la ULE Visitas guiadas, exposiciones y charlas específicas sobre la oferta de Grados han reclamado la atención de los futuros universitarios en 'Te queremos a ti' LEONOTICIAS Martes, 27 marzo 2018, 14:32

La Jornada de Puertas Abiertas ‘Te queremos a ti’ ha recibido este martes en el Campus de Vegazana a más de 400 alumnos procedentes de medio centenar de institutos de Secundaria de la provincia de León. Todos ellos han participado primero en la recepción oficial que el Rector de la ULE, Juan Francisco García Marín y la Vicerrectora de Estudiantes de la ULE, Ana Isabel García, les han brindado en el transcurso de un acto celebrado en la Escuela de Ingenierías, donde también han estado presentes Javier García Prieto, Concejal de Empleo, Promoción Económica y Educación del Ayuntamiento de León, Isidoro Martínez, Vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deportes, y Esther Seijas, directora del Área de Acceso de la ULE.

García Marín ha explicado a los futuros universitarios que visitaban «un campus universitario mediano, fácil de transitar, en el que se imparten una amplia oferta de Grados», al tiempo que les ha recomendado que fueran «curiosos, no os quedéis callados, decanos, directores y delegaciones de alumnos están para atender todas vuestras preguntas incluso aquellas que no figuren en el programa». El Rector ha señalado que la tasa de éxito de las titulaciones de la ULE «es bastante alta comparada con otras universidades, y aunque se diga que hay unos grados más difíciles que otros, no lo veo así, lo fundamental es que tengáis entusiasmo por el Grado que vais a escoger».

El concejal del Ayuntamiento de León, Javier García Prieto, ha explicado a los jóvenes que la Universidad de León tiene una dimensión «más que suficiente para cumplir las demandas de todos vosotros y ofrece una relación de títulos muy ajustada a las necesidades reales de la economía provincial».

En este sentido, García Prieto ha destacado cómo los sectores químico, farmacéutico, tecnológico y alimentario, los más importantes de la economía leonesa, «nacieron vinculados a la Universidad de León, desde la histórica Facultad de Veterinaria hasta la Escuela de Ingenierías, todas contribuyen de forma decisiva a mantener la competitividad de estos sectores».

Tras ambas intervenciones, Esther Seijas, directora del Área de Acceso y Promoción de Estudios, ha explicado a los jóvenes que llenaron el Salón de Actos de Industriales, las principales novedades de este año sobre la EBAU como las pruebas para subir nota a través de las asignaturas de modalidad específicas para ello y el examen de un segundo idioma, el tipo de dispositivos permitidos para la resolución de los problemas matemáticos o la asistencia a la prueba sin reloj (ni analógico ni digital). Seijas ha concluido recordando que el porcentaje de aprobados de la EBAU es del 98% y la ULE es la universidad de la comunidad que mayor porcentaje tiene «así que en ustedes está el mantener este registro».

La oferta de disciplinas deportivas, los torneos universitarios y la oferta cultural de la ULE han sido los principales temas en los que Isidoro Martínez ha centrado su exposición. A continuación, los alumnos han acudido a las charlas específicas sobre la oferta de Grados que estaban fijadas en facultades y escuelas, y se han acercado a los stands de asociaciones estudiantiles ubicadas el hall de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial.

Otro de los grandes atractivos de la jornada ha sido la exposición sobre ‘Ingeniería aplicada a la agricultura’ habilitada en el hall de la Escuela donde se mostraba maquinaria agrícola, una selección de semillas y cultivos hortícolas, y también ofrecía a los estudiantes la posibilidad de vestirse con el equipo de forestal, hacerse un selfie y compartirlo en Instagram para ganar un concurso convocado para este evento.

La presentación oficial de las Jornadas de Puertas Abiertas en el Campus de Vegazana ha concluido con un miniconcierto a cargo de miembros de Juventudes Musicales, dirigidos por Juan Luis García, en el mismo vestíbulo de la Escuela que ha suscitado la atención de los propios alumnos del centro.

Jornada en Ponferrada

De forma paralela, en el Campus de Ponferrada, también se celebraba la apertura de la Jornada de Puertas Abiertas que ha inaugurado José Ramón Rodríguez, Vicerrector del Campus de Ponferrada y donde se ha ofrecido a los jóvenes de una veintena de centros de Secundaria amplia información sobre los trámites de acceso a los estudios universitarios, los Grados que se imparten en el campus berciano de la ULE como Enfermería, Fisioterapia, Ingeniería en Geomática y Topografía, el doble grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, así como de los estudios de posgrado.