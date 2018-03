Los alumnos de la Ule podrán solicitar la beca de la Junta hasta el 2 de abril Se trata de la segunda convocatoria de ayudas para estudiantes universitarios de Castilla y León, y están dotadas con millón y medio de euros LEONOTICIAS León Jueves, 15 marzo 2018, 11:22

Los alumnos que en el presente curso académico (2017-2018) están realizando estudios en la Universidad de León (ULE) pueden solicitar hasta el lunes 2 de abril las ayudas que han sido convocadas por la Consejería de Educación de la Junta, con una dotación total de 1’5 millones de euros, y cuya finalidad es complementar las del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD).

La Junta puso en marcha hace dos años un nuevo sistema de ayudas económicas para los alumnos que cursen sus estudios en las universidades de Castilla y León. Dado que la política de ayudas al estudio para universitarios es competencia de la Administración central del Estado y no está transferida a las comunidades autónomas, (con la excepción del País Vasco), este nuevo modelo busca complementar el programa nacional, con el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades y la beca de los estudiantes de familias con menos recursos.

Por ello, en la concesión de las ayudas la Consejería de Educación tiene en cuenta la renta familiar neta de los solicitantes y el patrimonio familiar, y ‘repesca’ a los alumnos que se quedan fuera de la convocatoria del Ministerio por criterios académicos.

Dos tipos de ayudas

En esta segunda convocatoria de becas de la Consejería de Educación de Castilla y León la Junta destina 1,5 millones de euros. Un millón de euros para financiar la modalidad de residencia y 500.000 euros para las de renta.

Las ayudas de residencia tienen una cuantía de 1.500 euros y se dirigen a alumnos becarios del MECD que cursen segundo o posteriores cursos y que no recibieron el componente de residencia del MECD en el curso 2017 - 2018 por no alcanzar el requisito de rendimiento académico (porcentaje de aprobados y nota media). Exclusivamente por este motivo, (es decir, no se concederá esta ayuda si el MECD la denegó por otra causa).

A las de complemento de renta pueden acceder todos los estudiantes becarios del MECD, con rentas en el año 2016 por debajo del Umbral I. En este caso la cuantía máxima que podrán recibir es de 350 euros. Hay que señalar que ambas modalidades son excluyentes entre sí, de modo que los universitarios solo podrán solicitar una de ellas.