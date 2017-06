La ULE acogerá el X Congreso Internacional de Evaluación Formativa y Compartida Cartel del congreso León se convertirá los días 4 y 5 de julio en punto de encuentro para más de 200 educadores e investigadores interesados en la calidad de la enseñanza. LEONOTICIAS Viernes, 23 junio 2017, 18:47

La Facultad de Educación de la Universidad de León (ULE) acogerá los días 3 y 4 de julio el ‘X Congreso Internacional de Evaluación Formativa y Compartida’, que se desarrollará bajo el título ‘Buenas prácticas docentes’ y reunirá en León a más de 200 educadores e investigadores interesados en la calidad de la enseñanza y en el diseño de procesos de aprendizaje que permitan evolucionar al alumnado a lo largo de las diversas etapas del sistema educativo.

El comité organizador ha estado integrado por los profesores Ángel Pérez Pueyo y Carlos Gutiérrez García, del Departamento de Educación Física y Deportiva de la ULE, y por Ángeles Díez Fernández, del de Filología Moderna, que han preparado el programa con el deseo de que el congreso se convierta en “un foro en el que intercambiar experiencias y estudios que mejoren el quehacer cotidiano del docente, que hagan del oficio de enseñar y del arte de aprender algo grato, motivante y enriquecedor, tanto a nivel colectivo como individual”. Se trata de que los participantes “puedan renovar y compartir, a través del diálogo y la reflexión, su pasión por una docencia de calidad”.

El congreso será inaugurado por el Rector de la ULE Juan Francisco García Marín el lunes 3 de junio a las 10:00 horas en el Salón de Actos de la Escuela de Ingenierías del Campus de Vegazana, en un acto que en el que se contará con la presencia del Director de dicha escuela, Ramón Ángel Fernández Díaz, El Decano de la Facultad de Educación, José Mª Santamarta, el Director Provincial de Educación, Jesús Víctor Díez Peña, y representantes de las instituciones y organismos que con su colaboración han hecho posible este congreso.

Experiencias sobre buenas prácticas docentes

El principal objetivo de esta reunión es el de compartir experiencias y estudios sobre buenas prácticas docentes en cualquiera de las enseñanzas del sistema educativo, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Superior.

Para ello, a lo largo de las dos jornadas se difundirán estudios y experiencias innovadoras sobre buenas prácticas docentes, con especial atención a la evaluación formativa y compartida, las metodologías activas, el desarrollo de competencias, la utilización de tecnologías para la mejora de la docencia y el trabajo colaborativo entre docentes y alumnos. También se divulgará el trabajo de la Red Nacional de Evaluación Formativa en Docencia Universitaria, de los Grupos de Innovación Docentes de la ULE, y de otros a nivel nacional e internacional que están comprometidos con la mejora de la calidad docente.

Se han previsto varias ponencias marco, que serán impartidas por docentes e investigadores de reconocido prestigio a nivel internacional, entre los que se pueden citar a Sally Brown (Leeds Beckett Unversity, UK) y Ann MacPhail (University of Limerick Ireland).

Estas ponencias mostrarán el estado actual del conocimiento sobre algunos de los temas clave del congreso, y permitirán a los asistentes interactuar con los ponentes en amplios turnos de preguntas. También habrá una decena de ‘Talleres’ en los que se presentarán propuestas prácticas relacionadas con temas actuales, que puedan generar interés y ayudar a los docentes e investigadores de diferentes etapas educativas. Algunos de los temas que protagonizarán estos talleres, y las personas que se ocuparán de su desarrollo se exponen seguidamente:

- ‘Getting published on assessment in Academic journals’ (Publicar sobre evaluación en revistas académicas), y ‘Placing your article in appropriate scholarly publications’ (Publicar tu artículo en la revista académica adecuada’, a cargo de Phil Race (Leeds University, UK).

- ‘Using assessment to develop good practice for teachers in Higher Education’ (La evaluación como instrumento de buenas prácticas, para los profesores, en Educación Superior). Rachel A. Bovill – The University of Sheffield, UK

- ‘Las TAC y los recursos para generar aprendizaje’. Manu Velasco Rodríguez, experto en innovación educativa y TiC, y autor del blog que ganó el Premio EE.CC Castilla y León 2016.

Finalmente hay que apuntar varias ‘Mesas de debate’ que fomentarán la participación activa de los asistentes a través de preguntas a los ponentes, y las 120 comunicaciones libres que serán presentadas en el congreso, y que optarán a los Premios de la Innovación de la Enseñanza para Jóvenes Docentes.