La Univesidad de León se mantiene a la cola en innovación y desarrollo tecnológico

A la Universida de León le cuesta aprobar. Es la conclusión que se puede extraer del informe U-Ranking 2017 dado a conocer este jueves y en el que el centro universitario leonés se mantienen en el puesto ocho de once que ofrece esta clasificación.

Eso sí la ULE se mantiene a la cola en innovación y desarrollo tecnológico ocupando el puesto 21 mientras que mejora la nota en investigación y docencia (6).

La universidad pública española domina con claridad la clasificación de los mejores centros de educación superior del país. Públicas son las cinco universidades con mayor rendimiento, según el U-Ranking 2017, y también 27 de las 31 primeras clasificadas en el escalafón que, desde hace cinco años, elaboran la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigación Económica (Ivie) con datos de 13 centros privados y de 48 públicos.

La lista global la lidera por tercer año consecutivo la barcelonesa Pompeu Fabra, seguida de la Politécnica de Cataluña, la Carlos III de Madrid, la tarraconense Rovira i Virgili, y la Politécnica de Valencia. La primera privada, la bilbaína Universidad de Deusto, no aparece hasta el puesto 9, con la Universidad de Navarra en el 11, y la también vasca Universidad de Mondragón en el 16.

Centros privados

No obstante, este dominio no es uniforme. De hecho, son los centros privados los mejor clasificados si solo se atiende al rendimiento en docencia -aventajan en 12 puntos de valoración media a los públicos-, pero se desploman en la nota global porque las universidades oficiales, por término medio, les sacan una enorme ventaja en labor investigadora (31 puntos y los 25 primeros de la lista) y en innovación y desarrollo tecnológico (30 puntos y los 16 primeros). La gran ventaja que estos dos últimos aspectos dan a la calificación general de la pública se explica porque en docencia no hay enormes diferencias entre los 61 centros analizados -el mejor triplica al peor-, pero en investigación e I+D+i las diferencias de valoración tienen una proporción de uno a diez.

Así, el ránking de docencia lo encabeza Mondragón, seguido de la madrileña Antonio Nebrija, de Deusto y Navarra, con la primera pública, la Politécnica de Valencia, en quinto lugar. El escalafón de investigación está copado por los grandes centros públicos catalanes –con la excepción de la Autónoma madrileña en el cuarto lugar- y la lista de rendimiento en I+D+i la lideran con diferencia las tres grandes politécnicas públicas (Cataluña, Madrid y Valencia).

Estas clasificaciones muestran de manera clara que el mejor sistema de educación superior del país es el que conforman las diez universidades catalanas, que tienen un rendimiento global 19 puntos superior al de la media nacional (base 100). Solo hay otra comunidad, Cantabria, que, con una única universidad, se aproxima al nivel catalán, con 117 puntos. Por encima de la media están también la Comunidad Valenciana (109), Baleares (108), Navarra (107), y Galicia, Aragón y Madrid (con 102). La media del país la marca Euskadi (99) y los últimos lugares son para Extremadura (80), Castilla-La Mancha (78) y Canarias (73). Este baremo evidencia la gran diferencia de nivel que tiene la universidad española en las distintas autonomías, con una distancia de 46 puntos (sobre 100) entre las mejores y las peores.

Grados más destacados

Los autores del estudio han aprovechado un dato que en 2014 elaboró la Seguridad Social -los españoles con empleo que habían terminado estudios superiores cuatro años antes, con indicación de la universidad de titulación-, lo han corregido con las tasas de empleo de cada autonomía en esas fechas, y han realizado un análisis sobre el grado de empleabilidad de las universidades. Los resultados generales indican que las facultades privadas tienen un índice de empleabilidad cuatro puntos de media superior a las públicas, con un 80% de los titulados con trabajo frente al 76%, y que los centros con más porcentaje de licenciados recientes trabajando en 2014 eran la Universidad Oberta de Cataluña, la Antonio Nebrija y la de Mondragón.

Por territorios, las universidades con mejor tasa de empleabilidad son las catalanas, con un 82%, cinco puntos por encima de la media nacional, y con Aragón (81%), Baleares (80%), País Vasco (79%) y Madrid (78%) como las siguientes más destacadas. A la cola, pero en este caso con diferencias más discretas, Castilla y León (72%), cuyas universidades tienen diez puntos menos de titulados empleados.

El ranking también desciende a qué universidades son las más valoradas en cada uno de los más de 2.300 grados y títulos que ha estudiado. En la rama de Artes y Humanidades destacan la Rovira i Virgili (en filología), la Politécnica de Valencia (artes) y la Ramón Llull y Navarra (en filosofía). En ingeniería y arquitectura, la Politécnica de Cataluña. En Ciencias, la Autónoma de Madrid (en biología y física) y la Rovira i Virgili y la Politécnica de Cataluña (en química y matemáticas). En la rama de Ciencias de la Salud, la Pompeu Fabra (en medicina) y la Universidad de Baleares (en enfermería, fisioterapia y farmacia) son las destacadas.