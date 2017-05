El medievalista Carlos Estepa se pronuncia sobre el Fuero de León

El Departamento de Historia de la Universidad de León (ULE) en colaboración con la Fundación Sierra Pambley han organizado una conferencia a cargo de uno de los mejores medievalistas españoles, Carlos Estepa Díez, quien hablará de ‘La ciudad de León y su Fuero de 1017’. La ponencia está prevista para las 20:00 horas en la sede de la Fundación Sierra Pambley (c/ Dámaso Merino).

Carlos Estepa Díez, es de origen leonés, ha sido profesor en distintas universidades españolas, como la Complutense de Madrid, la de La Laguna, Barcelona y León, donde fue Catedrático de Historia Medieval y Decano de la Facultad de Filosofía y Letras.

Desde el año 1993 es profesor de investigación en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en Madrid. Considerado uno de los mejores medievalistas, es autor de varios libros y múltiples artículos en revistas especializadas. En su trayectoria investigadora ha trabajado sobre diversos temas de Historia Medieval como el feudalismo, el reinado de Alfonso VI o la curia y las cortes medievales.

Es autor de libros como ‘Estructura social de la ciudad de León (siglos XI-XII)’ (1977); ‘El reinado de Alfonso VI’ (1985), sobre el monarca Alfonso VI de León; ‘Las behetrías castellanas’ editado por la Junta de Castilla y León, en 2003, o ‘Poder real y sociedad: estudios sobre el reinado de Alfonso VIII (1158-1214)’, publicado por la Universidad de León en 2011, donde analiza el reinado de Alfonso VIII de Castilla en un trabajo elaborado junto a Ignacio Álvarez Borge y José María Santamarta Luengos. Además es autor de diversos estudios entre los que destacan ‘La disolución de la Orden del Temple en Castilla y León’ (1975) o ‘Curia y Cortes en el Reino de León’, entre otros.

También ha sido coordinador junto a Christina Jular Pérez-Alfaro de ‘Los señoríos de behetría’ (2001) y editor junto a esta misma autora de ‘Land, Power, and Society in Medieval Castile: A Study of Behetría Lordship’