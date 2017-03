La Facultad de Veterinaria de la ULE ha aprobado su acreditación europea

El Comité Evaluador de la Asociación Europea de Facultades de Veterinaria (EAEVE - European Association of Establishments for Veterinary Education), que ayer y hoy han llevado a cabo la evaluación de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León (ULE), han comunicado en la tarde de hoy al Rector, Juan Francisco García Marín, y al Decano del centro, José Gabriel Fernández Álvarez, que su informe preliminar es favorable, ya que se han solucionado las deficiencias que se observaron en la anterior visita de octubre de 2014, por lo que la facultad ha conseguido los estándares que se exigen para obtener la homologación europea.

El Rector y el Decano se han mostrado muy satisfechos por el resultado de la evaluación que además, tal y como ha apuntado García Marín, “se ha pasado con muy buena nota”, y han adelantado que darán a conocer todos los detalles en el transcurso de una rueda de prensa que se celebrará mañana miércoles 29, a las 12:30 horas en el Paraninfo Gordón Ordás del Edificio El Albéitar.

El Comité Evaluador de la EAEVE ha estado integrado por Thierry Chambon, de la Universidad de Brest, (Francia) y por Marina Spinu de la de Cluj Napoca, (Rumania), y en las dos jornadas que ha dedicado al análisis del centro ha podido comprobar que se han corregido las tres principales deficiencias que se habían detectado en la anterior evaluación, así como el resto de aspectos de menor importancia.

Hay que recordar que en el año 2014 la acreditación fue aplazada por la carencia de un plan estratégico concreto en el Hospital Clínico Veterinario, por el hecho de que no hubiera un servicio de urgencias en dicho hospital, y porque el comité consideró que el número de casos clínicos atendidos era insuficiente para una adecuada formación de los estudiantes de veterinaria. No obstante el equipo de Thierry Chambon destacó como fortalezas el elevado nivel docente e investigador del profesorado, el elevado nivel de actividad de la Granja de la facultad, y la calidad de las enseñanzas en áreas como Higiene, Inspección y Tecnología de los alimentos, así como en Producción Animal.

La resolución final, en mayo

El informe preliminar favorable será ahora trasladado a la Asociación Europea de Facultades Veterinarias, que en mayo dictará en Londres la resolución final que permitirá incorporar a la Facultad de Veterinaria de la ULE al grupo de centros que cuentan con la acreditación europea.

En España existen doce facultades que imparten estudios de veterinaria y la de León era la única de las públicas que aún no contaba con la acreditación europea (ninguna de las privadas la tiene), ya que suspendió la última de las evaluaciones que se realizó a finales del 2014.

La profesión de veterinario es uno de los pocos estudios universitarios que está regulado por una Directiva Europea, lo que permite la libre circulación de los profesionales en Europa.

Este hecho se justifica porque se considera que los veterinarios tienen un papel crucial en el mantenimiento de la Salud Pública. Por ese motivo, la directiva establece los contenidos de los planes de estudio y las competencias que han de adquirir los estudiantes.

A ello hay que añadir que por mandato del Parlamento Europeo se creó la European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) que, junto a la Federation of Veterinarians of Europe (FVE), tienen la finalidad de asegurar la armonización de los estándares mínimos de formación en los estudios de Veterinaria en toda la UE.

La EAEVE ha establecido un sistema de homologación y acreditación de las facultades, actualmente de carácter voluntario, muy exigente y costoso, pero que asegura una formación con unos mínimos de calidad comparables entre todas las Facultades de Veterinaria de los estados miembros de la UE, y hoy la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León ha superado finalmente el informe preliminar.