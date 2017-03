Angelita Rebollo imparte un seminario sobre nuevas terapias contra el cáncer

El Grupo de Investigación de SALBIS (Salud, Bienestar y Sostenibilidad Socio-sanitaria) han organizado para este jueves en el Aula Magna de la Facultad de Biológicas (19:30 horas) un seminario sobre ‘Nuevas terapias dirigidas contra el cáncer’ que será impartido por la reconocida investigadora Angelita Rebollo, directora de investigación del CMI de la Universidad Pierre et Marie Curie de París.

Angelita Rebollo García nació en Espina de Tremor (León) y se licenció en Ciencias Biológicas en la Facultad de Biología de la Universidad de León (ULE), además es Doctora en Biología. Colaboradora del CSIC (Instituto de Investigaciones Biomédicas. Madrid) y Directora de Investigación INSERM, posee una amplísima y contrastada actividad investigadora así como una cuantiosa nómina de publicaciones. Recibió el II Premio Nacional de Investigación en cáncer de mama en 2006, ha participado en varios proyectos de investigación y en intercambios científicos con instituciones docentes e investigadoras de Alemania, Estados Unidos, Francia o Bélgica. Pertenece a la Sociedad Española de Bioquímica y de Inmunología, es miembro de la Societé Française d' Immunologie, de la Sociedad Española de Bioquímica y de la Sociedad Española de Inmunología.

Desde hace tres lustros está al frente de un equipo de investigación francés que ha abierto una puerta para curar uno de los tumores mamarios más agresivos y más difíciles de curar. La llave es una molécula que ha denominado con el nombre de PEP-10. La descubrieron hace cuatro años, pero llevan una década con este arduo trabajo que ha dado resultados en animales y una vez que supere la fase toxicológica se traspasará a ensayos clínicos con personas enfermas.

La base de operaciones de la doctora Rebollo, es el Hospital Pitié Salpêtrière y la Universidad Pierre et Marie Curie, de París. Aparte de estar en la cima de la investigación en la lucha contra el cáncer de mama, mantiene fuertes vínculos con su tierra a donde realiza visitas con frecuencia, además de a León, ciudad de la salió con el firme propósito de cumplir su sueño, ser científica.

Sus primeras investigaciones en cáncer de mama se encaminaron en dar respuesta a por qué una célula normal se convierte en tumoral sin embargo desde hace ya tiempo se dedica más a ver cómo se pueden destruir las células cancerosas, no a analizar por qué se transforman, si no a ver cómo destruir una célula tumoral sin afectar al resto de células sanas. «El cáncer es algo muy complejo, no es sólo una enfermedad, sino un conjunto de mutaciones. Por tanto no tengo la respuesta y no creo que nadie la tenga. Intentamos dar tratamientos dirigidos, que toquen exclusivamente la célula tumoral sin afectar al resto, que es el gran problema de todos los tratamientos con quimioterapia», destacaba recientemente la investigadora quien ahora mismo aspira a curar los tumores mamarios con la molécula descubierta hace cuatro años.