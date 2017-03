La compañía ‘TribalON’ llevará al Albéitar su espectáculo ‘Tribal Marine Spirit Show’

El Teatro El Albéitar de la Universidad de León acogerá el sábado 18 de marzo, a partir de las 21:00 horas, y en el marco de la V Muestra de Artes Escénicas Leonesas, la Compañía TribalON pondrá en escena ‘Tribal-marine-spirit show’.

Se trata de una espectáculo en el que presentarán a los espectadores un mundo lleno de seres fantásticos interpretados por los siguientes artistas sorprendentes: Michelle Sorensen (EEUU), Ruth Oblanca y Cristina García (León), Delirium y Miguel Palomera (Torrelavega), Elizabeth Medina (Alicante), Jadeh y Bastet Danza (Alcalá), Fuga Daemonun (Madrid), Eva MonRo (Zamora), y Aina (Valladolid).

La representación que ofrecerán se puede explicar con la siguientes palabras de Pablo Neruda, a modo de sinopsis: “Necesito del mar porque me enseña: no sé si aprendo música o conciencia: no sé si es ola sola o ser profundo o sólo ronca voz o deslumbrante superposición de peces y navíos”

TribalON es un movimiento que nació en 2014 para la expansión y el conocimiento de la danza tribal en Castilla y León. En la actualidad está liderado por tres mujeres castellanas, caracterizadas por su intrepidez y pasión, cuyo objetivo es crear una numerosa ‘tribu’ con raíces en todas las provincias de la comunidad, y que invitan a todos a acudir a El Albéitar para celebrar su II Aniversario con talleres de danza, Open Stage, Bazar y Show.

Las entradas tienen un precio de 8 euros y se podrán adquirir en la taquilla del teatro a partir de las 20:30 horas. (Los miembros de la comunidad universitaria que presenten el carné universitario y el DNI se podrán beneficiar de un descuento del 50%).