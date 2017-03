La ULE dedica unas jornadas al análisis de la situación de la literatura actual

La Universidad de León (ULE) acogerá los días 15 y 16 de marzo la cuarta edición de las jornadas de la Red Internacional de Universidades Lectoras (RIUL) sobre la literatura actual. Se trata de una iniciativa organizada por el Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada del Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la ULE, con la colaboración de los Vicerrectorados de Investigación y de Relaciones Institucionales y con la Sociedad, la Fundación Antonio Pereira, RIUL, la Biblioteca San Isidoro, y el Grupo de Estudios Multitextuales de lo Insólito y Perspectivas de Género (EMIPG).

Estructuradas en forma de curso, las jornadas están especialmente dirigidas a estudiantes, especialistas y cualquier persona que desee conocer mejor los temas que van a ser abordados, que tienen el objetivo de aproximarse a la evolución y estado de la cuestión de la literatura actual y su significación sociocultural, al tiempo que se realza la importancia de la lectura en el ámbito universitario.

Los participantes van a tener oportunidad de conocer y cambiar impresiones con algunos de los escritores que protagonizan el panorama literario actual, en torno a su trabajo y la creación literaria.

La inauguración tendrá lugar el miércoles 15 de marzo a las 17:00 horas en el Aula Magna San Isidoro del Pabellón El Albéitar, con una conferencia titulada ‘El territorio de las ensoñaciones’, que será pronunciada por Juan Carlos Mestre. A continuación tomará la palabra Luis Mateo Díez, que hablará de ‘Las fuentes de la ficción’.

El jueves 16 las sesiones se celebrarán por la mañana en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, y por la tarde en la Sala de Conferencias de la Biblioteca General San Isidoro, con el siguiente programa.

Especial interés tiene ésta última, que pretende ser una especie de ‘excursión por las aguas cenagosas de los concursos literarios’, a modo de disección de los distintos certámenes, bajo la mirada de un autor que, por experiencia, reúne ‘unos cuantos éxitos y muchísimos fracasos’.

La participación en las jornadas permite convalidar 1 crédito de libre configuración o 1’5 ECTS. El precio de la matrícula es de 25 euros, cantidad que se reduce a 20 para los estudiantes y personas en paro. La asistencia será libre de tasas para quienes deseen acudir pero no precisen el certificado de créditos.

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción en la Facultad de Filosofía y Letras, Campus de Vegazana (2ª planta, despacho 310). Se puede solicitar información a la siguiente dirección de correo electrónico ana.abello.verano@unileon.es

Red Internacional de universidades lectoras

La Red Internacional de Universidades Lectoras (RIUL) se creó en noviembre de 2007, fecha en la que se firmó en Sevilla un convenio que fue suscrito por trece universidades españolas y portuguesas con el fin básico de promocionar la Lectura y la Escritura en y desde el ámbito universitario. Han transcurrido diez años desde entonces y se han ido añadiendo universidades europeas y americanas de trece países hasta alcanzar el medio centenar, entre las que se encuentra la ULE.

La suma de universidades de prestigio, así como la gran cantidad y calidad de los proyectos e iniciativas desarrollados por la Red durante este tiempo, la han ido dotando cada vez de mayor visibilidad y relevancia en los entornos académicos, editoriales y sociales en los países donde está representada. El objetivo de la RIUL es el de poner en práctica propuestas y entornos favorables a la lectura y la escritura en la comunidad universitaria en su conjunto, abarcando desde la escritura académica a las actividades de extensión de la lectura, charlas, exposiciones, publicaciones y un amplio etcétera.

Se busca fomentar una práctica politextual y policontextual, integrando diversos lenguajes y contextos, como el aula, la biblioteca u otros espacios y recursos que la Universidad puede dinamizar como lugares para el aprendizaje, el diálogo y la creación. Es lo que se conoce como alfabetización múltiple, que no tiene más remedio que integrar las nuevas vías de acceso a la información (Internet, por ejemplo) o los nuevos lenguajes.

Desde una perspectiva ecléctica e integradora, la Red pretende esquivar las dicotomías tradicionales entre Ciencias y Letras o Tecnología y Humanismo, que tanto daño han hecho. Todas las prácticas pueden ser puestas en valor, en el contexto y con el objetivo adecuado: desde un libro de poemas a un blog, desde la lectura en voz alta a la escritura multimedia.

Todo ello integrando todos los recursos humanos, materiales e institucionales de las Universidades, su profesorado, alumnado, Bibliotecas universitarias, etc. Igualmente, la Red no sólo hace actividades formativas o de difusión sino también pretende articularse como una unidad de I + D, emprendiendo acciones de in