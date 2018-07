Los piratas informáticos tienen una nueva estrategia para engañarte Robo de datos. / Archivo INTERNET Los ciberdelincuentes se aprovechan de la debilidad de las contraseñas INNOVA+ Madrid Viernes, 13 julio 2018, 17:17

Estados Unidos, Reino Unido… y España. Estos son los tres países que más ataques cibernéticos, según la empresa de ciberseguridad Norton. Los ataques ransomware han aumentado en los últimos años hasta convertirse en uno de los más nombrados por los informes de ciberseguridad.

La debilidad de las contraseñas es el punto de apoyo en el que se asientan los ciberdelincuentes para presionar a los internautas. Los anuncios son simples: «Sé que tu contraseña es X».

Los ataques ransomware se caracterizan por «secuestrar» un dispositivo o algún archivo a cambio de un pago, especialmente en bitcoin. Según revela TechCrunch recogiendo un tuit del programador Can Duruk, los ciberdelincuentes están modificando su forma de trabajar.

«Usted no me conoce y está pensando por qué recibió este correo electrónico, ¿verdad? Bueno, en realidad coloqué un malware en el sitio web para adultos y adivinen qué, visitaron este sitio web para divertirse (ya saben a qué me refiero). Mientras miraba el video, su navegador web actuó como un RDP (escritorio remoto) y un registrador de pulsaciones de teclas que me proporcionó acceso a su pantalla y cámara web», señala en el correo que ha recibido el programador.

Este es el primer paso para asustar a los internautas que reciben este correo. A continuación exigen el pago de una cantidad específica para no enviar el vídeo a todos los contactos del usuario. «Mi software reunió todos tus contactos de tu Messenger, cuenta de Facebook y cuenta de correo electrónico», señala el hacker en el mail enviado a Duruk.

Probablemente, ese emisor no haya accedido al ordenador ni quizá tenga las contraseñas del usuario. Sin embargo, los recientes ataques cibernéticos han expuesto millones de datos personales en la red. A esto se suma la debilidad de las contraseñas que siguen sin cambios cada ejercicio.

En 2017 y con el análisis de más de 5 millones de claves analizadas. Las más usadas son «123456» y «password» (contraseña). Sin embargo, este año han añadido a la lista algunas nuevas y nada ingeniosas, incluyendo «starwars», «monkey» (mono), «iloveyou» (te amo), «whatever» (lo que sea) y «freedom» (libertad), entre otras. Irónicamente, también se han hecho populares las contraseñas «letmein» (déjame entrar) y «trustno1» (no confíes en nadie).

Además, las autoridades para tener una seguridad más completa, más allá de contar con un buen antivirus, recomiendan cubrir su cámara web cuando no esté en uso y cambie sus contraseñas regularmente.