León cotiza en Bitcoins Informática Fontún cuenta con una novedosa máquina que permite la compra y la venta de bitcoins en pocos pasos y de forma instantánea Javier Quintana prueba la máquina de bitcoins. / Sandra Santos NACHO BARRIO León Sábado, 21 abril 2018, 10:38

Entrar en Informática Fontún es toparse de frente con una máquina que, si bien no llama la atención por su forma, deja perplejos a todos por su función.

Se trata del primer dispositivo fijo que permite la compra y venta de bitcoins en León, esa moneda 'del futuro' que permite, además de especular, realizar compras y transacciones internacionales.

No se trata de un cajero al uso, sino que es más bien una máquina de 'vending' en la que se introduce la cantidad en euros que se quiere cambiar por bitcoins (de 10 a 500 euros) y se genera un cupón que el cliente puede cambiar en su web por la moneda virtual en el plazo de tres meses.

Es una divisa electrónica que destaca por su eficiencia, seguridad y facilidad de intercambio. No tiene un emisor central como los euros o los dólares, sino que es una criptomoneda producida por las personas y empresas alrededor del mundo que se dedican a la minería Pero... ¿qué es el bitcoin?

La manera de comprar bitcoins sorprende por su sencillez. Uno sólo tiene que seleccionar el importe en euros a comprar, después introduce el dinero y ya cuenta con la parte correspondiente en esta criptomoneda, si bien hay que tener en cuenta que, al cambio, un bitcoin equivalé ahora mismo a más de 15.000 euros.

Javier Quintana muestra la máquina con ilusión y sorpresa a partes iguales. «La máquina está orientada a comprar bitcoins, pero ofrece un gran abanico de posibilidades, puedes comprar partidos de fútbol para ver en televisión, tarjetas de regalo de Amazon y Apple y, con licencia, permite realizar apuestas deportivas», asegura.

Pero claro, la del bitcoin es una realidad que de tan novedosa (a pesar de que nació en 2009) parece incontrolable. Javier Quintana recuerda que hace no demasiado la Agencia Tributaria ha enviado requerimientos de información a más de 60 entidades que intervienen en la adquisición o venta de criptomonedas. «Es una moneda que hasta ahora no pueden controlar, un poder económico que no está en manos de los gobiernos».

La máquina lleva pocos días en este comercio de Eras de Renueva pero ya llama la atención. Con el pasar de las semanas no serán pocos los que se animen a comprar criptomoneda, en una forma de pago de un futuro que empezó ayer.