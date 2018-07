Habilidades para sacar un extra Wannatry es la última incorporación al mercado de las plataformas de servicios, donde el usuario es el protagonista total I.ASENJO Martes, 3 julio 2018, 18:07

Llegó para quedarse. No fue fácil entenderla pero cambió la vida de muchos. La economía colaborativa es útil y aporta beneficios. Y más de la mitad de la población española utilizó servicios de este tipo al menos una vez en el último año, lo dice un informe sobre economía colaborativa en España. La mayoría de quienes usaron este servicio, entre el 35% y el 40%, lo hicieron para realizar alguna compra o venta de bienes de segunda mano. El sistema funciona sobre todo a través del móvil y hay vida más allá de Airbnb o Wallapop. Ahora por ejemplo uno puede ganar dinero no solo alquilando una habitación que no utilice o vendiendo un par de pantalones que solo se ha puesto una vez. Cualquiera que cuenta con una habilidad concreta o se dedique a trabajar de forma autónoma, tendrá la oportunidad de lograr unos euros de forma extra.

Wannatry es la última incorporación al mercado de las plataformas de servicios, donde el usuario es el protagonista total. La web, lanzada esta semana en España por la empresa madrileña Comerleads, tiene como objetivo ser una herramienta basada en la economía colaborativa totalmente gratuita.

«Creemos que todos tenemos algo que ofrecer. Conocimientos y experiencia profesional, o una habilidad, como tocar la guitarra, dominar un idioma, dominar la fontanería, practicar un deporte, etc. Queremos que la web sea la manera más sencilla de tener los servicios requeridos por los usuarios, al alcance de todos y en un solo espacio» comenta Diego Simón, uno de los impulsores de Wannatry.

De esta forma, no serán necesarias distintas webs o apps; y todo bajo la promesa de no renunciar a la sencillez y a una buena usabilidad. Wannatry permite poner en contacto a distintos usuarios rápidamente a través de un chat o una llamada telefónica. Éstos, eligen el profesional en función del precio, experiencia y horarios que mejor se adapten a sus necesidades.

«Al igual que en cualquier campo de la economía, la confianza es imprescindible. Queremos que quien contrata un servicio sepa quién va a ir a su casa, a su negocio o al lugar donde se preste el servicio» recalca Ángel Arcos CEO de la empresa.

Con el objetivo de generar y garantizar la confianza necesaria dentro de la comunidad de usuarios, la plataforma cuenta con un sistema de valoraciones y opiniones. Cualquier usuario o cliente podrá dejar una reseña del servicio prestado y del profesional en cuestión.

«Hay muchas personas que por un motivo u otro no pueden dedicarse a lo que les gusta, que están en paro o simplemente necesitan un dinero extra» dice Ángel Arcos CEO de la empresa.