¿Sueles cargar el móvil cada noche? Cometes un error

Poner nuestro móvil a cargar cada noche, antes de irnos a dormir para tenerlo listo por la mañana. Es lo que hace la mayoría de la gente, pero quizá cometes un error. Así lo hizo saber Edo Campos, portavoz de Anker, productor de cargadores de teléfono en declaraciones a ‘New York Times’. De hecho, recalca, es contraproducente. Si se pretende que la batería y el terminal dure más de dos años, las cargas habituales lo dañan.

Cabe destacar que los teléfonos de hoy en día no necesitan estar tantas horas cargando, algo a lo que estamos bastante acostumbrados para despreocuparnos de que esté listo para usar por el día. Si la batería está cargada completamente, al cien por cien, debemos desenchufarlo. Además, algunos de ellos disponen de carga rápida, lo que es una auténtica ventaja.

Además, es importante para la 'salud' del teléfono evitar las altas temperaturas porque el calor afecta mucho a los terminales. Cuando el terminal está cargando se calienta y cuando el móvil se calienta la batería sufre, por lo que puedes optar por realizar varias cargas para evitarlo.

Otro detalle que debes saber es que no necesitas cargar tu móvil por completo cada vez. Puedes conectarlo un rato para recargar un poco la batería, pero no es necesario que esperes a que la carga esté completa para desconectarlo. Para acabar siempre es recomendable utilizar siempre un cargador de la marca original, no imitaciones o copias.