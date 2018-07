Inicio de hotmail y otras búsquedas internacionales online Hablamos de iniciar sesión en hotmail, cámaras espías, cómo obtener wi fi sin pagar por ello y de los certificados ssl, los garantes de poder comprar online con toda seguridad. Lunes, 9 julio 2018, 10:35

No sólo los profesionales del espionaje necesitan tener a mano material de espionaje como lo son las camaras espias, también los particulares las pueden necesitar. Los motivos son muchos, desde llevar a cabo un espionaje profesional a uno personal. Lo cierto es que existen cámaras espías para todos los usos y estas pueden pasar inadvertidas en un bolígrafo, en un pen drive, en un llavero o en un reloj.

La realidad siempre supera la ficción y la frase sirve para las cámaras espías, estas mini cámaras o cámaras ocultas de las que dispone la tienda online de referencia www.espia2.com. Existen infinitas posibilidades de llevar a cabo una grabación de calidad de audio y video sin que nadie se entere y sin tener que pagar mucho por ello, claro que es mejor no aficionarse a rastrear en las vidas ajenas, de lo contrario se puede convertir en toda una adicción.

Se podría entrar en el debate sobre si es ético o no lo es grabar a alguien, pero sería un debate yermo porque siempre depende de lo que se pretenda obtener y con qué fin.

Conectarse a la red sin saber la contraseña

Sobre lo que parece que nadie duda es sobre la idoneidad de conseguir wifi gratis, aunque también hay quién criminaliza a aquellos que quieren conectarse a la red wifi sin saber la contraseña, ya sea a través de aplicaciones o de cualquier otro método.

Para averiguar contraseña wifi no hay que ser un experto en informática, ya que existen trucos muy fáciles de usar, pero para ello hay que contar con dispositivos como una antena de largo alcance. Lo que no hay que perder de vista es que tanto grabar a alguien con una cámara espía cómo obtener wi fi sin pagarlo es un delito y a partir de ahí obrar en consecuencia.

¿Sabíais que la tarea más demandada en los buscadores es el inicio de hotmail?

Sí, las tareas en red no difieren tanto entre los usuarios de esta, ya se trate de los usuarios que quieran usar la red sin pagar wifi como de los más honrados y también los más habituales.

Iniciar sesión en hotmail, cómo iniciar sesión en hotmail, cómo iniciar sesión con otra cuenta de hotmail o inicio de hotmail es una de las acciones más demandadas en los buscadores desde todos los lugares del mundo, no en vano hotmail ahora Outlook, es uno de los servicios de correo electrónico más usados que este año cumplirá los 22 años en activo, todo un récord cuando se trata de servicios de red.

Un 27% de españoles realiza compras online

Si hay un paso que ninguna tienda online puede obviar es la de comprar certificado ssl.

La razón es muy clara, tanto el comercio tradicional cómo el comercio online se basan en la confianza y los usuarios están dispuestos a comprar online, pero quieren hacerlo con garantías.

Los que todavía no están por la labor suelen aducir que no se sienten seguros al hacerlo y solo estos certificados ssl pueden hacerles replantear lo que a todas luces es un planteamiento casi antiguo. No corremos más riesgos comprando online que haciéndolo con tarjeta electrónica en algunos comercios, sin embargo sigue existiendo este pudor, aunque por lo que respecta a España y a sus ciudadanos estos van acercando sus hábitos de compra a la media mundial y en el año 2018 ya llegan a un 27%.

El tanto por ciento corresponde a los que compran al menos una vez a la semana, pero siguen siendo pocos a tenor de lo que ocurre en otros países como Inglaterra que tiene el porcentaje más alto en Europa, de un 45%, aunque los más acostumbrados a hacerlo a nivel mundial son los chinos que ya llegan al 94%. Y estos saben bien cómo sacar el mejor partido en términos productivos de todo lo que hacen.