El responsable del área de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Incibe, elegido miembro de la junta directiva de FIRST FIRST, Foro de Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad, está integrada por 429 organismos de 89 países de los 5 continentes

Viernes, 29 junio 2018

El responsable del área de respuesta a incidentes de ciberseguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), Javier Berciano, fue elegido ayer miembro de la Junta Directiva (Board of Directors) del Foro de Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad, FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), el foro más importante de centros de respuesta ante incidentes o CERTS internacionales.

Se trata de una excelente noticia ya que España no tenía representación desde hace varios años en la Junta Directiva y supone un claro posicionamiento de España, en general, e INCIBE, en particular, como referencia en ciberseguridad.

La elección de Javier Berciano se produjo en el marco de la Conferencia anual de FIRST celebrada en Kuala Lumpur (Malasia), donde se llevaron a cabo las elecciones a la Junta Directiva. Los integrantes del Board of Directors de FIRST son responsables de la política operativa general, procedimientos y asuntos que afectan a la corporación en su conjunto. Está formado por un total de 10 personas, de las cuales, la mitad son renovadas cada año. Cada miembro elegido tiene dos años de mandato, por lo que Javier Berciano formará parte de este selecto grupo de expertos hasta la conferencia de 2020.

El Foro FIRST, creado en 1990, está formado por equipos de respuesta a incidentes de seguridad informáticos de más de 429 corporaciones, organismos gubernamentales, universidades y otras instituciones de un total de 89 países de América, Asia, Europa, África y Oceanía. Su principal objetivo es promover la cooperación entre los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática a nivel mundial.

Javier Berciano compatibilizará su trabajo como responsable del área de incidentes de ciberseguridad en INCIBE con sus funciones en el Board of Directors, reforzando el papel de INCIBE en el ámbito internacional.