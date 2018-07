El día después de la riada en Algadefe Los vecinos de este pueblo del sur de León observan aún con miedo los efectos de una fuerte granizada que ha afectado sus calles, cultivos y casas Estado este sábado de uno de los desagües del pueblo. N. BRANDÓN Algadefe Sábado, 7 julio 2018, 21:23

Después de ver este sábado los efectos de la gran riada en las calles de Algadefe, es lógico escuchar un balance como «catastrófico». Horas después, todo el pueblo sigue impresionado por lo vivido en la noche del viernes. Sus vecinos, aún «con el miedo en el cuerpo», analizan los efectos de una tormenta de granizo que en cuestión de 15 minutos anegó este pueblo del sur de León. Como José Ramón, que después de toda una vida en Algadefe no recuerda nada parecido.

El vídeo de la riada Una impresionante tormenta de lluvia y granizo anega el Sur de León

«Lo vivimos asustados, yo nunca lo he estado tanto, porque veíamos entrar el agua por la puerta a todo el patio» El pueblo esperaba una gran tormenta, se veía venir, aunque nadie se imaginaba que finalmente terminará en una tromba de granizo que anegara las calles de Algadefe. «Estábamos esperando la nube porque se levantó un aire que imponía. Luego empezó el agua, pero detrás del agua empezó el granizo», comenta José Ramón desde su ya infructuosa huerta.

Una mañana en Algadefe en la que todos los vecinos comentan el devastador paso del granizo. La propia estructura del pueblo no favorece. Una gran cuesta y una salida del agua cortada por el canal de riego, obliga a evacuar por dos grandes desagües que quedaron atascados por el granizo. Aún al día siguiente, las salidas siguen taponadas por las montañas de estas piedras que no se han deshecho a pesar del sol que arreciaba esta mañana. Los vecinos exigen soluciones para que esos angustiosos minutos no se vuelvan a repetir.

Quizás uno de los vecinos más afectados es Lupicinio. Su casa justo al final de la cuesta del pueblo hace que el agua acabe saliendo por el baño o deje su patio completamente inundado. El sistema de alcantarillado se ha quedado anticuado y los sumideros se colapsan con facilidad.

No es de extrañar que los vecinos de este pueblo vivan con la mirada en el cielo ante el temor de que se vuelva a repetir la tormenta que hoy todavía dejaba un miedo latente en Algadefe.