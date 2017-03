Mañueco lanza en Soria un mensaje de unidad: «Quiero contar con todos»

Alfonso Fernández Mañueco llegó a la sede del PP de Soria abarrotada de afiliados tanto en la calle como dentro en los pasillos de la instalación, en la que se respiraba un ambiente amigable en compañía de la presidenta provincial María del Mar Angulo y el resto de la directiva soriana, entre ellos el procurador Gerardo Martínez con el que se fundió en un gran abrazo antes de sentarse frente al resto de los afiliados, el Diputado Jesús Posada o el senador Tomás Cabezón. Dio qué hablar la ausencia destacada de la corriente díscola que lidera el ex presidente de la Diputación Provincial y ex alcalde de El Burgo de Osma ahora afiliado de base, Antonio Pardo Capilla. Éste último, quien previsiblemente presentará su candidatura a liderar el PP de Soria, ha manifestado públicamente su apoyo al otro candidato a presidir el partido en Castilla y León Antonio Silván. La ausencia de Pardo y sus acólitos en la visita de Fernández Mañueco se debió a que no les han invitado a la cita.

Faltas aparte, Angulo envió un mensaje entrevelado nada más empezar su exposición a esta corriente insistiendo en que "todos los que representamos a este partido en Soria mostramos nuestro apoyo incondicional a Alfonso Fernández Mañueco, desde los afiliados de base que no han podido venir y que nos han dicho que le traslademos su cariño hasta la mayoría de alcaldes que tenemos en la provincia". Añadió que "él es el impulsor de nuestro proyecto de renovación soriana que comenzó aquí en 2008, que sigue creciendo, nos consideramos parte de un modelo de partido en el que él cree y nosotros también y que estamos seguros de que va a poner en marcha en Castilla y León a partir del 1 de abril".

María del Mar Angulo le dio paso en la palabra sentenciando que "en Soria creemos que él es sin duda el mejor de los nuestros para presidir el partido en la Comunidad porque es sincero, directo y honesto que es lo que necesita la política en estos momentos".

Fernández Mañueco reclamó en un primer momento el voto de los afiliados, "necesito a los afiliados de Soria para seguir construyendo el proyecto del PP de Castilla y León en el que creo y todos caben en él porque es integrador y abierto. El PP debe ser fuerte para que nuestra Comunidad sea fuerte". Dijo sentir admiración por el PP de Soria "porque siguen manteniendo la fortaleza de la esencia del partido".

Ratificó en Soria el decálogo sobre el que se asienta su candidatura, lista que ya había presentado en León por la mañana, "vivimos un nuevo tiempo por lo que es necesario un nuevo Presidente, y ahora más que nunca los afiliados son fundamentales para construir un partido más cercano y abierto, debemos estar al lado de las personas que lo necesitan". Insistió en varias ocasiones en que la coordinación entre la matriz regional y las presidencias provinciales debe mejorar sustancialmente para crear ilusión. "Y sobre todo nos tenemos que esforzar por hacer nuestro partido más trasparente y más ejemplar en todos los sentidos".

El actual alcalde de Salamanca se definió como un hombre "con un talante dialogante, me gusta escuchar, hablo claro, cumplo lo que prometo porque soy capaz de cumplirlo y está en mi vocación servir desde el PP a la gente, la vocación en la política es fundamental". Vertió dos últimos mensajes, el primero de unidad: "quiero contar con todos, y con todas las provincias, para que vayamos en la misma dirección desde la Comunidad Autónoma"; el segundo, dirigido a su rival Antonio Silván: "Antonio es amigo mío y yo desde luego no me voy a comparar con él, yo solo explico mi programa y sobre todo defiendo el municipalismo y el mundo rural de la Comunidad".