4 vestidos perfectos para lucir en Nochebuena Durante este día numerosas personas se reúnen con amigos y familiares para cenar juntos en casa o en restaurantes FRAN JUSTICIA Lunes, 11 diciembre 2017, 19:47

Con el Puente de la Inmaculada más que pasado está claro que la Navidad ya está aquí, y es que en menos de dos semanas habremos celebrado Nochebuena, la primera cita especial de estas fiestas, con permiso de la Lotería de Navidad. Tal cercanía quizá te está preocupando más de lo normal, y con razón, ya que se trata de un día en el que debemos estar perfectos y lucir nuestras mejores looks, ¿verdad?

Esto quizá te ha llevado a revisar de arriba abajo tu armario en busca de esa combinación de prendas que aún no has lucido y que podrías utilizar esta vez. Tanto si lo has conseguido como si no, te vamos a dejar el código descuento Zalando para que aproveches un 12% de descuento en ropa y complementos, así hacerte con un nuevo ‘outfit’ no te costará tanto. Además, y como suelen ser los grandes triunfadores en estas fiestas, a continuación te proponemos cuatro vestidos que estamos seguros de que pueden garantizar tu éxito esta Nochebuena. ¡Apúntatelos!

1. Vestido de lentejuelas

Si quieres destacar en Nochebuena sin duda te recomendamos lucir un vestido de lentejuelas. Los hay de muchos tipos y colores, pero uno ajustado, azul, corto, con mangas y espalda descubierta deslumbrará por encima del resto. Acompáñalo con unos tacones blancos y un bolso tipo ‘clutch’ para terminar de brillar.

2. Vestido de encaje

Otra opción que te recomendamos es el vestido con detalle de bordado o encaje, puesto que el mismo te dará un toque sexy innegable sin dejar a un lado la elegancia que requiere un evento en estas fiestas. De nuevo apostamos por el azul, el color de la temporada. En esta ocasión optaríamos por un largo a la altura de las rodillas, mangas semilargas y por complementos como un blazer beige y unos zapatos de tacón negros.

3. Vestido de flecos

Al igual que las lentejuelas, los flecos también pueden ser una garantía de éxito esta Nochebuena, ya que sorprenderán a todos tus acompañantes. Especialmente te recomendamos un vestido largo, con corte por debajo de las rodillas, cubierto de flecos y en tono rojo pasión, otro color muy característico para esta temporada y ocasión. Decántate por unos tacones abiertos como los mejores acompañantes.

4. Vestido con solapas

Cerramos este top de vestidos para Nochebuena con una opción diferente a lo habitual. El 2017 ha sido un año en el que hemos terminado de confirmar que efectivamente hay una fiebre y una gran nostalgia por los añorados 80 y 90, por lo que, ¿qué mejor que lucir un vestido inspirado en dichas décadas? Te recomendamos esta Nochebuena llevar al máximo esplendor la pasión por los ochenta con un atuendo a medio camino entre traje de chaqueta y vestido. Se trata de un vestido de largo por encima de las rodillas, con manga larga, cuello en V, solapas y estampado de líneas verticales sobre fondo gris. ¿Necesitas algo más?