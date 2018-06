La regla de las nueve cucharadas de café para aplicarse el protector solar Crema solar. El farmacéutico catalán Antonio Torres detalla cuál debería ser la dosis de fotoprotector adecuada y cómo debería aplicarse para protegernos con seguridad LEONOTICIAS DIARIO DIGITAL León Sábado, 30 junio 2018, 14:26

Antonio Torres, farmacéutico y presidente de la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC), ha declarado que «la gente no sabe utilizar el protector solar porque desconoce la dosis que se tiene que aplicar e incluso con crema del 50, si la cantidad no es la correcta, el efecto no es el adecuado porque disminuye el factor».

La regla de las nueve cucharadas de café

Según explica Ideal, La medida idónea es así de simple: una cucharada de café rasa multiplicada por nueve repartidas por todo el cuerpo. Las cantidades adecuadas son las siguientes:

-1 cucharada para cada uno de los brazos y manos.

-2 cucharadas para cada una de las piernas y pies.

-2 cucharadas para el tronco, una por delante y otra por detrás.

-1 cucharada para la cara (1 más para la calva).

«Es importante conocer la dosis adecuada de fotoprotector que se tiene que utilizar para que el FPS (factor de protección solar) actúe bien». De no hacerlo, «incluso un factor de protección 50 no sería real si no se utiliza una cucharada rasa completa sobre la piel, porque la cantidad de producto fotoprotección no sería la suficiente». Si se pone la mitad de la cucharada, por muy bueno que sea el producto, «el factor 50 pasa a un 7,1 de protección», explicó Torres.

Aplicación correcta

Además de las cantidades, el farmacéutico aclaró cómo tendría que ser la aplicación correcta para protegerse con seguridad. De acuerdo al especialista, la capa generosa de las nueve cucharadas es la primera en aplicarse en casa, 20 minutos antes de salir. La misma se repite a los 15 minutos de exponerse al sol y, después, cada 2 horas. «También es importarte recordar que se tiene que aplicar de nuevo al salir del agua, sudar o secarse», apuntó.

Antonio Torres recalcó la importancia de saber utilizar bien el fotoprotector, porque «ni un 5% de la población se protege con la dosis de fotoprotector que debería».