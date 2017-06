León pone la semilla de la medicina del futuro e impulsa la aplicación del ‘big data’ en Oncología La capital acoge un simposio para abordar los retos de la ‘medicina 4P’ en la que es clave el binomio de las nuevas tecnologías y la información aportada por el paciente para obtener tratamientos más tempranos, personalizados y eficientes A. CUBILLAS Viernes, 9 junio 2017, 14:35

León pone la semilla de la medicina del futuro. La Real Colegiata de San Isidoro ha sido el escenario escogido para acoger el ‘I Simposio Nacional Datos de la vida real. RWD en Oncología’, donde 150 expertos nacionales han abordado los retos de la incorporación del ‘big data’ en la atención médica, en este caso en el servicio de Oncología.

Una cita impulsada por el jefe de Oncología del Hospital de León, Andrés García Palomo, que ha contado con la participación del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez-Aguado, en el que se han sentado las bases de la que se conoce como ‘medicina 4P’ que incorpora la tecnología y la revolución digital para el cruce y análisis de datos masivos.

Una medicina en la que, según ha señalado el doctor Palomo, la enfermedad no es un concepto contrario ni diferente al de salud sino que debe ser entendida como una modificación del estado de salud para, a partir de ella, investigar y estudiar cómo se producen esos modificantes.

El objetivo final, prevenir enfermedades y predecir comportamientos a través de los datos aportados por las herramientas informáticas que permiten extraer la máxima información, en este caso, sobre el tumor, conjuntamente de los datos aportados por el paciente.

Medicina «democrática»

Un simposio en el que se han dado cita responsables del servicio de Oncología de diferentes partes de España así como gerentes de Hospitales y representantes de la industria farmacéutica y de las administraciones, las “cuatro patas sobre las que se debe sustentar esta nueva medicina”.

“Todos tienen que estar presentes porque entre todos debemos cambiar una medicina reactiva y no participativa por una medicina democrática, donde todos aportamos nuestros aspectos importantes para buscar cambiar el concepto de enfermedad y buscar los términos de bienestar y salud”, señaló Palomo, que recordó que es una propuesta que lleva planteando la Organización Mundial de la Salud desde 1992. “Ya es hora”.

Una medicina del futuro en la que el Hospital de León es pionero, recordó Palomo, con la implementación de algunas herramientas informáticas de 'big data' que se han ido incorporando y que irán ampliando “porque son fundamentales para el desarrollo de la oncología del futuro”.

Es más, el doctor recordó la vocación de Castilla y León por la innovación en materia sanitaria, como lo demuestra el hecho de que es la única Comunidad que cuenta con una Dirección General de Innovación y Resultados en Salud.

En la misma línea se refirió el consejero de Sanidad que trasladó su compromiso de integrar en toda la red hospitalaria de Castilla y León sistemas de información que permitan avanzar hacia la medicina 4P y, como resultado, obtener tratamientos más tempranos, personalizados y eficientes.

“Vamos a avanzar hacia una medicina personalizada en la que los pacientes reciban tratamientos adaptados a cada situación; una medicina participativa en la que también los pacientes aporten información que se incorpore a la historia clínica”, destacó el consejero, que recordó que en la actualidad se cuenta con una plataforma que aportada datos de seguimiento sobre la administración de medicamentos.

Sin restricción de gasto

Por último, el doctor Palomo recordó que en Castilla y León no existe restricción de ningún tipo en gasto farmacéutico, siendo la única restricción que existe la de la eficiencia en cuanto a los tratamientos oncológicos.

Porque, según remarcó, “aquí no hacemos lo que no vale para nada sino aquello que vale y que aporta a los pacientes. No es un concepto de gasto sino de eficacia y de eficiencia el que estamos manejando”, concluyó.