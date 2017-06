La Junta garantiza la hospitalización en León porque las camas no se cierran, «se usan más o menos» Sáez-Aguado recuerda que la ocupación en el Hospital de León en verano es del 70% y asegura que, por tercer año, se premiará y ofrecerá contratos a los mejores médicos residentes para paliar la falta de personal en Castilla y León A. CUBILLAS Viernes, 9 junio 2017, 14:28

El cierre del 10% de las camas del Hospital de León no afectará a la atención sanitaria durante la época estival Así lo ha señalado este viernes el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez-Aguado, que ha participado en la capital leonesa en un congreso nacional sobre la aplicación del ‘big data’ en el servicio de Oncología.

En respuesta a la denuncia de la Junta de Personal del Complejo Asistencial, Sáez-Aguado ha advertido de que las “camas no se cierra sino que se utilizan más o menos”. Y, conforme a las necesidades, se ajustan las plantas.

Porque según ha recordado, la ocupación del Hospital durante los meses de verano roza el 70% frente al 90-95% que alcanza en invierno. Una realidad que motiva, como viene siendo habitual, el cierre de un determinado número de plantas. “Si hay menos ingresos quiere decir que se usarán menos camas”, remarcó Sáez-Aguado, que recordó que es la lógica que se viene siguiendo durante los últimos años.

Es más, el consejero aseguró que a día de hoy no conoce ni un caso en el que nadie haya podido ser hospitalizado por falta de camas. “Si conoce uno que me lo comunique”, concluyó Aguado, que remarcó que la obligación de la consejería no es otra que la de facilitar las camas y la atención sanitaria “cuando se necesite”.

Premio a los mejores residentes

Sobre la falta de médicos en la red hospitalaria y los problemas que eso conlleva, por ejemplo, en las sustituciones de los médicos de Familia, el consejero aseguró que por tercer año, la Junta incentivará a los mejores médicos residentes y les ofrecerá contratos para que se queden a trabajar en Castilla y León cuando concluyan su periodo de formación.

“Tomamos medidas para mantener el importante peso que tienen los facultativos médicos en Castilla y León. Este mismo año, por tercera vez y es la primera comunidad autónoma que lo hace, vamos a incentivar a los mejores residentes, ofreciéndoles contrataciones en Castilla y León”, remarcó ante de recordar que, además, en Atención Primaria se están modificando las normas para que los profesionales que se forman en Castilla y León de origen extra-comunitario puedan también trabajar en Sacyl.

Esto es muy importante, dijo, porque aproximadamente un 30% de los residentes que se forman en Castilla y León no son oriundos. También citó entre las medidas actuales permitir que los que cumplen 65 años puedan mantenerse si lo consideran oportuno en activo y potenciando los sistemas de oposición y de concurso de traslados.