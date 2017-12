3 regalos originales de Navidad por menos de 20 euros Estas alternativas además de ser baratas sorprenderán a tus seres queridos por su originalidad FRAN JUSTICIA Viernes, 22 diciembre 2017, 20:37

Hay dos personas en la vida: los que aman la Navidad y los que la detestan. Dentro de estas últimas se engloban la mayoría de personas que odian hacer regalos y no porque no quieran gastar dinero, que también, sino porque la creatividad no es su punto fuerte y lo de estar dándole vueltas a la cabeza para decidir qué van a regalar a sus seres queridos no es precisamente una de sus grandes aficiones. ¿Te hemos descrito a la perfección?

La verdad es que yo tampoco tengo mucha creatividad a la hora de elegir regalos y por ello me he puesto a buscar en la red alternativas originales y creativas con las que creo que podría sorprender a mis seres queridos. Se trata de regalos que se alejan de la típica bufanda o el tradicional set de colonia y gel de baño, ¿con cuántos nos hemos llegado a juntar en una sola Navidad? Mejor ni recordarlo. A continuación te voy a detallar algunos de los presentes más curiosos que he encontrado en la red, pero te adelanto que se trata de actividades y experiencias que el, la o los receptores pueden aprovechar para realizar un grupo, fomentando por ende también la sociabilización, lo cual nunca está de más.

Sin embargo, conseguir un regalo original no suele ser nuestra única finalidad, y es que hay otro hándicap aún mayor, el dinero. Buscamos un regalo original y barato, ¿es posible? Sí, ya que algunas de las actividades que te voy a mencionar las puedes adquirir más baratas con el código descuento Groupon de Descuentos Ideal, así que toma nota y no pierdas más tiempo, el 25 de diciembre está a la vuelta de la esquina.

1. Batalla de paintball

¿Quieres descargar todo ese estrés que te genera tu jefe? Nada mejor que una buena partida de paintball para descargar adrenalina y tensión. Esta actividad suele ser por equipos, aproximadamente de siete personas, por lo que es ideal para ir junto a familiares y amigos. En Groupon dispones de un cupón por el que la entrada para una persona con 150 bolas y equipación te costará solo 9,90 euros, ¿qué te parece? ¡Nunca una guerra fue tan divertida!

2. Degustación de fondue de queso

Si esa persona a la que tienes que regalar es una auténtica amante del queso entonces sin duda este regalo será todo un éxito. El fondue se compone de quesos de importación, como el Savoyard, el Tomme de Savoie, el Comté y el Abondance, estando acompañado por pan y una copa de vino blanco o tinto por persona. ¿Su precio? 12,95 euros para dos personas. Matar dos pájaros de un mismo tiro nunca fue tan fácil.

3. Sesión de spa

Otra buena alternativa como regalo para esta Navidad es una sesión de spa para dos personas, y no necesariamente tienen que ser pareja ambos o ambas. En esta ocasión te proponemos un pack que incluye 1 copa de cava por persona, piscina climatizada efecto jacuzzi, dos duchas de cromoterapia, baño turco, tumbonas para relajarse y acceso a máquinas cardiovasculares y todo por 19,95 euros. ¿Necesitas algo más?