Las 8 razas de perro más (potencialmente) peligrosas

Para distinguir entre las razas de perro peligrosas y las que no lo son, el gobierno español creó el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de «perros potencialmente peligrosos» (PPP). El Real Decreto establece así ocho razas de perro que son potencialmente peligrosaspor sus características físicas:

1

Pit Bull Terrier

Es una raza de perro originaria de Estados Unidos. Son muy útiles para la detección de narcóticos, por lo que suele ser la raza más común en los servicios de seguridad. Se trata de un perro con mucha fuerza y valentía y suelen ser muy amigables con los humanos.

2

Staffordshire Bull Terrier

Raza originaria de Staffordshire, Inglaterra. Procede del cruce de bulldogs ingleses y de varios terrier. De los primeros tienen la agresividad y tenacidad y de los segundos la agilidad. Son musculosos y atléticos, con mucha fuerza tanto en el cuerpo como en la mandíbula. Se siente muy apegado a sus dueños.

3

American Staffodshire Terrier

Raza de perro originaria de Estados Unidos. Son muy útiles como perros guardianes y, por desgracia, han sido usados tradicionalmente como perros de pelea. Son muy sensibles y adquieren malos hábitos rápidamente, por lo que es importante su educación en los primeros meses.

4

Rottweiler

Sus orígenes se remontan a la antigua Roma. Es una de las más antiguas razas de pastoreo. Tienen un deseo inherente de proteger el hogar y la familia. El entrenamiento de obediencia y la socialización son elementos básicos.

5

Dogo Argentino

Raza canina originaria de Argentina. Es un perro fuerte, con huesos enormes, y muy ágiles. Son perros de trabajo, cazadores de presa mayor y entrenados para búsqueda y rescate, ayuda policial, perros de servicio, y trabajo militar. Al igual que con todas las razas de perro, el dogo argentino puede ser bueno con los niños y fiel y afectuoso con las personas, si bien debe ser socializado a temprana edad.

6

Fila Brasileiro

Originario de Brasil, es conocido por su instinto de protección, por su extrema cautela con los extraños y la rapidez con la que actúa al proteger o defender a su amo.

7

Tosa Inu

Proviene de Japón. Tiene un temperamento muy paciente, es audaz y muy valiente, así como leal y seguro de sí mismo, aunque suelen ser algo tímidos con los desconocidos. Además, son muy amables y protectores con los niños.

8

Akita Inu

Esta raza procede de Japón. Es un can silencioso y reservado. No se enfrentará a otros perros a no ser que se sienta retado. Con los humanos suele ser cariñoso, leal y protector.

La legislación española establece que para poder tener uno de estos animales hay que cumplir una serie de requisitos como «ser mayor de edad o no haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos». Una norma que se extiende a todo los propietarios de las ocho razas de perros considerados peligrosos.